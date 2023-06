Adela Micha no se tienta el corazón y hace llorar a Ferka en vivo

Adela Micha le dice a Ferka que mucha gente no la quiere en su programa y rompe en llanto.

Adela Micha cuestionó a Ferka debido al polémico comportamiento que tuvo en 'LCDLFM', lo que le ganó el 'hate' del público del reality.









Las palabras de la periodista le calaron hondo a Ferka, por lo que la actriz rompió en llanto en pleno programa en vivo.



"Fui presa de mis propias actitudes. Entré con una idea de divertirme, de divertir, de vivir, de compartir, de conocer a mucha gente. No me dieron chance de que me conocieran, me han juzgado por tres semanas de show, a mí ese show no me define, desde el minuto 1 me estuvieron atacando y tenía que defenderme", expresó la ex de Christian Estrada.













"Más allá de ser actriz y conductora, soy un ser humano que viene saliendo de una guerra psicológica constante, sabía que tenía un objetivo claro, pero cuando trasgreden al ser humano ya no está padre, y hoy, con todo lo que me estoy topando estoy muy contenta de estar afuera".







El futuro de Ferka en el programa 'Se te estuvo di y di', de 'La Saga', por Youtube, está en duda, pues Adela Micha le dijo que pronto hablaría con ella para darle noticias al respecto, pues los seguidores de dicho programa ya no la quieren ahí como conductora.









