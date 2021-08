Adamari López y Toni Costa frente a frente; le recomiendan reconquistarla

Si algo quieren dejar en claro, es que se llevan muy bien a beneficio de su hija Alaïa, por lo que Adamari López y Toni Costa estuvieron platicando frente a frente, tirados en el piso de la casa que compartían como pareja.

La presentadora puertorriqueña compartió un video en el que mostró lo bien que se lleva con su ex, y lo invitó a platicarle de una sorpresa que le dieron... "¿Cómo se te ocurrió a ti hacer eso?", le preguntó Adamari.

Y es que el bailarín español y su hija asisten a clases de Taekwondo, "y Alaïa está supermotivada. Mi princesa está emocionadísima, está hecha una karateka".

"Llevo tres clases, Alaïa lleva 5 meses más o menos, pero esto no es una competencia entre cinturones entre mi hija y yo", comentó Toni Costa, en el video que compartió Adamari en sus redes sociales.

Por su parte, Toni Costa se puso melancólico con una de sus fotos de hace una década, y reveló que no cambiaría nada de lo que ha vivido en todo este tiempo, desde que llegó a Estados Unidos.

Escribió: "Ayer se cumplieron exactamente 10 años de mi llegada a USA, donde he conseguido lo inimaginable en mi vida, no cambiaría absolutamente nada de lo que me ha ocurrido aquí y si volviera 10 años atrás querría vivir lo mismo hasta ahora. Y bueno, no hace falta explicar mucho más ya que siempre he estado compartiendo muchísimos momentos especiales y únicos de mi vida".

Sin embargo, muchos de los comentarios iban hacia el mismo rumbo que lo que escribió una persona, recomendándole que reconquistara a su ex: "Si volvieras a vivir otra vez estos últimos 10 años una vez más y más y más como tú dices, me atrevería a decirte que vuelvas a conquistar a la madre de tu hija, y volver a vivir momentos maravillosos que has compartido y volver a crear más memorias. No desmayen, no renuncien, hacen bonita pareja y espero todo se resuelva para el bien de los 3. Entrégale tu vida a Dios y déjalo en sus manos.

