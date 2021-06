Adamari López y Toni Costa estarían en terapia de pareja cristiana para salvar su matrimonio

Toni Costa quizá tenía algo de razón al decir que su separación con Adamari López era algo "temporal", pues la pareja ya está en una terapia basada en la religión.

Al menos así lo informó Elisa Beristain y Javier Ceriani, en su canal de YouTube Chisme No Like, donde desde inicios de año adelantaron que la pareja en crisis rumbo al divorcio.

Ahora aseguraron que Toni y Adamari quieren salvar su matrimonio con ayuda de una terapia cristiana.

"A sugerencia de los padres de Toni van a iniciar, o ya están, y esto es de los últimos 4 días, en una terapia cristiana de pareja”, dijo Elisa.

Destacó que la pareja, que se conoció hace una década en un concurso de baile, aceptó iniciar la terapia pensando en el bienestar de su pequeña hija Alaïa.

"Con el apoyo de la religión y por la niña, puedan salvar la relación", aseguraron en el canal de YouTube, donde hace unos días abrieron las dudas sobre si Toni Costa habría sido infiel a Adamari López con mujeres... y con hombres.



Esta información se da días después de que Adamari López rompió en llanto al recordar su divorcio... con Luis Fonsi.

Y es que habló de los complicados momentos del pasado: "Tuve muchos momentos difíciles, por primera vez después de haber pasado por el cáncer y haberme divorciado, fui a un psicólogo, era algo que había hecho nunca".

Cuando le cuestionaron por qué había dicho que su divorcio de Fonsi fue un golpe más duro que el cáncer que padeció, Adamari confesó:

"En el momento en que yo estaba enferma, contaba con ese apoyo, no solo de mi familia, sino también de ese hombre que amaba. Uno a veces equivocadamente pone el valor en una cosa, o en una persona... No es el error de nadie más, es mi error. El lugar te lo tienes que dar tu misma, y en ese momento no me di ese valor".

Adamari López

Confesó: "Si pudiera decirte los dos momentos más difíciles creo que han sido, el divorcio y esa frustración por ser mamá y que no llegaba. Esa lucha de llegar con un doctor de fertilidad para que me dijera el porcentaje de posibilidades de ser mamá, un 5%, y 4 meses después, inesperadamente, llegó Aläia".



