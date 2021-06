Adamari López se quiebra en llanto al hablar de su divorcio... con Luis Fonsi

Adamari López recientemente confirmó que decidió separarse de Toni Costa para cuidar de su bienestar, pero en entrevista reciente recordó momentos difíciles, como su divorcio con Luis Fonsi.

Ocurrió en una entrevista con Rebeka Smyth que se transmitió en el programa 'Hoy día', en el que Adamari rompió en llanto al recordar su pasado.

Y es que habló de los complicados momentos del pasado: "Tuve muchos momentos difíciles, por primera vez después de haber pasado por el cáncer y haberme divorciado, fui a un psicólogo, era algo que había hecho nunca".

Cuando le cuestionaron por qué había dicho que su divorcio de Fonsi fue un golpe más duro que el cáncer que padeció, Adamari confesó:

"En el momento en que yo estaba enferma, contaba con ese apoyo, no solo de mi familia, sino también de ese hombre que amaba. Uno a veces equivocadamente pone el valor en una cosa, o en una persona... No es el error de nadie más, es mi error. El lugar te lo tienes que dar tu misma, y en ese momento no me di ese valor".

Confesó: "Si pudiera decirte los dos momentos más difíciles creo que han sido, el divorcio y esa frustración por ser mamá y que no llegaba. Esa lucha de llegar con un doctor de fertilidad para que me dijera el porcentaje de posibilidades de ser mamá, un 5%, y 4 meses después, inesperadamente, llegó Aläia".

Así que "celebraba todos los días que sentía a mi bebé, pero sí tenía preocupación de que no se fuera a dar. En la semana 34 mi papá fallece. Traté de guardar compostura, pero era uno de los dolores más grandes que podía sufrir".

Recordó que su papá "de alguna manera me dejó saber que estaba bien, porque cuando Alaïa nace, nace a la misma hora que me llamaba mi papá todos los días. Fue un regalito que él me entregó, super emocionante y que jamás voy a olvidar. Él de alguna manera me hizo saber que estaba presente".

Ya con 50 años, Adamari dijo que "sin duda", consideraría tener otro bebé".

Respecto a la edad, comentó: "No me siento de 50, para nada. Son nuevos comienzos, me imagino que en muchos sentidos, y estoy lista para enfrentarlos, para vivirlos, para disfrutarlos y seguir aprendiendo".

