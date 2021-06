Adamari López envió mensaje a Toni Costa luego de que él negó ser infiel

Hace un mes anunciaron su separación, pero las vidas de Adamari López y Toni Costa siguen unidas, como lo confirmó el mensaje que escribió la actriz en sus redes sociales.

Pese a ya no ser pareja, por el momento, la presentadora dedicó un mensaje al bailarín, junto a una fotografía donde aparece con la hija de ambos, Alaïa.

Se trató de un mensaje de felicitación por el Día del padre.

"Gracias por darme el mejor regalo en esta vida y por darle tanto amor a nuestra hija Alaïa. Feliz día de los padres, Toni".

El mensaje desató comentarios acerca de una posible reconciliación, y cómo varios de sus fans desean que la familia vuelva a estar unida.

Eso haría una realidad la esperanza que guarda Toni Costa de reconciliarse con Adamari López, como lo reveló al responder finalmente varias cuestiones de su vida personal.

Y es que con la separación, surgieron rumores entorno a lo que en realidad pasó con Adamari, si hubo infidelidad y hasta se cuestionó la orientación sexual del bailarín.

El periodista Javier Ceriani confrontó a Toni Costa, y de frente le preguntó si es gay.

"¿Engañaste a Adamari López?", preguntó Ceriani, a lo que Toni Costa dijo: "No"

Le preguntó si es gay, así que el español dijo: "¿En qué te basas? Tú sabrás, porque eres tú el que lo dices. Cada uno con el respeto con las personas. Todo es mentira. No podemos tolerar las mentiras que s hacen, porque no son justas".

"¿Te duele que te digan mantenido?", fue otra de las duras preguntas de Javier a Toni, quien contestó: "No, para nada, el tiempo pone a las personas en su sitio, y yo siempre he estado trabajando, desde los 15 años. Es normal que la gente tache, no pasa nada".

Pero el reportero insistió en la pregunta de si es heterosexual... "¿A ti te va bien hacer esas preguntas? Tú mismo te estás riendo de tus preguntas. Pero todo lo que se dice, es mentira. No tienen ni una prueba para demostrar algo así, ni una prueba, porque es mentira", dijo Toni.

Sobre la posibilidad de reencontrarse con Adamari, Costa dijo: "Y la habrá, ya lo verás, seguro. Soy yo quien lo está viviendo. El tiempo dirá lo mejor para cada uno".

"Siempre he querido, ella también, pero es un proceso que estamos pasando, como cualquier pareja, y que hay que respetar. El tiempo dirá, y si tiene que ser para estar juntos, lo estaremos, y si no, es porque será lo mejor para cada uno. Quién sabe. Lo que no puede hacer uno es forzar, es dañar, eso no está bien".

