Adamari López celebra la flacidez: "Yo no tengo complejo de quién soy"

Desde que se separó de Toni Costa, Adamari López es otra, literalmente, pues de tener sobrepeso, ahora luce más delgada y ha decidido mostrar su cuerpo tal cual es.

Llegó a pesar 150 libras (unos 70 kilos), pero ahora anda en 106 libras (48 kilos); sin embargo, su meta son 100 libras (45 kilos), pero esos últimos gramos son los que más trabajo le están costando.

Ahora que estuvo en entrevista con Molusco TV, la presentadora de Telemundo admitió: "Yo sabía que estaba gordita, pero no me daba cuenta tampoco cuán gorda me veía hasta ahora que estoy flaca y veo las fotos".

La seguridad que presume también se deja ver en sus redes sociales, donde ha publicado fotos donde se ve su abdomen tan cual es. La chaparrit de oro sabía que generaría controversia, pero está feliz por tener un cuerpo con marcas del paso del tiempo.



"Yo vi la foto y dije, '¿sabes qué? La voy a subir' porque yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura. Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho".

