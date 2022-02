Adal Ramones dio positivo y se quedó varado en España

Aunque él tenía otros planes, Adal Ramones tendrá que guardar reposo en la habitación de un hotel en Madrid, España, tras dar positivo a COVID-19.

El actor se encontraba en la Madre Patria para filmar una película, pero su viaje se convirtió en un encierro por el coronavirus y la variante Ómicron.

"Venía bien contento de la Ciudad de México para participar en la película, vamos a hacer hasta marzo, abril y parte de mayo. De repente tengo COVID, aquí en Madrid, y no he salido. Nada más fui a la primera reunión con Morena Films y con el director Paco Caballero y parte del staff, son súper cálidos. Me han tratado increíble".