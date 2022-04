Adal, Arath, Raúl Araiza y Alexis Ayala admiten sin pena: "Soy chavorruco, ¿y?"

En los últimos años hay una tendencia en hombres maduros de vestirse o comportarse como adolescentes, de ahí que se les considere así. En entrevista con TVyNovelas, Adal Ramones, Arath de la Torre, Adrián Uribe, Raúl Araiza y Alexis Ayala nos dicen qué opinan de este concepto y revelan con orgullo quiénes de ellos se consideran chavarrucos y por qué.

ADAL RAMONES

El exconductor de Otro rollo considera que los chavorrucos tienen que ver con un cambio generacional, pues confiesa que su padre en los 50 se sentía ya en la etapa final de su vida, a diferencia de él, que no deja de pensar en nuevos proyectos y sentirse jovial. “Ser chavorruco es lo de hoy, papá. Mi padre falleció antes de los 60, y él a los 56 ya era un anciano, venía de otro aprendizaje, de decir: ‘si llego a los 60 ya me doy por servido’, y yo creo que la vida tiene sorpresas y montes Everests qué conquistar a cualquier edad, que no hay límite para el ser humano, nos lo ponemos nosotros”, cuenta el actor y conductor, quien, a sus seis décadas de vida, tiene un bebé de dos años. Además, confiesa que hasta su hija Paola, de 20 años, se sorprende de lo adaptado que está a la época actual.

“Yo estoy en una edad en la que sí me considero chavorruco porque puedo hablar de cosas actuales con mi hija, digo tal frase y me contesta: ‘papá, qué cool eres, sabes de ese grupo’, entonces creo que es cuestión de estar informado, estar actualizado... Eso antes no ocurría con tantos tabúes, pero con la apertura que estamos teniendo en la actualidad hemos avanzado un montón de renglones en la vida, lo cual nos hace más dinámicos”, opina Ramones.

Por último, el actor, quien próximamente estrenará la película Cuarentones, afirma que no es de los chavorrucos que viste tenis viejos, sino unos muy cool, e incluso se muestra a favor de que los chavorrucos se practiquen cambios para lucir mejor. “Nos podemos ayudar en cuanto a vernos mejor, porque tú te quieres ver mejor, quieres que tu pareja te vea mejor, y va a haber momentos donde si no nos morimos antes con un montón de cosas que están sucediendo, vamos a querer ayudarnos, y es válido si te sientes bien”.

ARATH DE LA TORRE

El conductor del programa Hoy está consciente de que la gente lo ve como un chavorruco, y no le molesta; al contrario, para él es un halago. “No solamente me siento chavorruco, me gusta vestirme lo más actual posible como a mí me gusta, pero en las redes me dicen mucho chavorruco, y por ahí tengo una película que se llama Chavorruco; yo creo que sí doy el estereotipo del chavorruco. Eso es un halago, pero la verdad es que uno tiene que aceptar la edad que tiene, el paso de los años y cómo vas creciendo y madurando, contra eso nadie puede, como dice Gardel: ‘Ahí en el horno nos hemos de encontrar todos’, así es que como te ves me vi, y como me ves te verás”. A cuatro años de cumplir 50, Arath considera que está muy bien sentirse chavorruco, pero con ciertas precisiones. “Yo soy un chavorruco, tengo 46 años y me siento chavo; sin embargo, hay tiempo y momento para todo, yo soy muy conservador. La verdad es que hay compadres que son chavorrucos, igual que yo, que se comportan como chavos, y yo creo que hay que aceptar tu edad y no comportarte como un niño cuando ya eres un adulto; sí tener el alma de niño, pero no hacer tonterías como ligarte chavitas o estar ligando en los antros, ¡se ven ridículos, chavorrucos!, mejor otras cosas”.

RAÚL ARAIZA

Raúl Araiza nos enumera las características que debe tener un auténtico chavorruco, y asegura que no encaja en ninguna de ellas. “Yo pienso que el chavorruco es el que se quiere sentir chavo y ya es grande, pero hay que ver en qué aspecto, puede ser en que arregle su coche, en que se arregle como antes, en la vestimenta; en mi caso, yo siempre me visto clásico, trato de no ser aseñorado, pero no soy chavorruco porque no me voy de antro y estoy bailando”, explica Araiza.

Sobre salir con una mujer menor que él, el actor y conductor asegura que eso no lo convierte en un chavorruco.

“Ahorita tuve una relación la cual quise mucho. No tiene nada que ver con ser chavorruco que andes con alguien que le llevas años, eso es otra cosa; fuera de eso, creo que chavorruco es el que se va a los conciertos y está brincando y quiere estar con los chavos y echar desm… con sus hijos, pero bueno, es lo que yo veo”, considera.

Y aunque reconoce que trae un coche por el que podría ser considerado como un chavorruco, asume su edad sin problema, por lo que descarta pertenecer a este grupo. “El coche que yo tengo ahorita sí es chaparrito; cuando me duele la espalda sí me tengo que poner un cojincito porque trae asientos deportivos, pero soy congruente en mi aspecto, aunque me cuido, me dejo mis canas, no me pinto el pelo, nada más no me visto aseñorado, pero no traigo las cosas que traen los chavos, soy de mezclillas y camisetas, para eso me mantengo delgado, pero en definitiva no me considero un chavorruco”.

ADRIÁN URIBE

Adrián Uribe le entusiasma tanto la idea de ser un chavorruco, que ha iniciado una gira con Adal Ramones por Estados Unidos con un espectáculo llamado Chavorrucos Tour. “Ser chavorruco es lo de hoy; de hecho, así se llama el show de Adal Ramones y yo, la gira que estamos haciendo en Estados Unidos, precisamente porque los dos somos chavorrucos”, cuenta, pero eso sí, bromea al decir que Adal es el más ruco del espectáculo.

“El show va de que los dos nos reconocemos como chavorrucos; hablamos de eso, él está más ruco que chavo, pero bueno, es una cuestión de filosofía de vida. Claro que me considero chavorruco, es como alcohólicos anónimos, el primer paso es aceptarlo”, dice divertido Adrián, quien tiene 49 años de edad y una bebé de un año. El comediante nos explica desde su punto de vista en qué consiste ser un chavorruco: “Un chavorruco es alguien que ya pasa de los 40, que tiene espíritu de joven y entonces hace de todo para seguirse viendo joven”.

ALEXIS AYALA

Para Alexis Ayala, el término chavorruco es una palabra que se usa de juego entre amigos para bromear a los adultos que se comportan como jóvenes, pero no considera que esté dentro del estereotipo, y da sus razones: “Creo que lo del chavorruco al final son como juegos que se dan atemporales, lo que creo es que hay que ser alegres y entusiastas, eso no tiene que ver con la edad, y hay que vestirse y estar contento como uno quiera; a mí de repente me da por ser rockero, estoy tatuado y todo eso. Soy una persona que se considera joven de espíritu y hasta de cuerpo, soy un hombre adulto joven”.

Además, comenta que la edad tiene que ver con la actitud más que con la edad biológica, por lo que él prefiere ser divertido y no pensar como un viejo: “Todo es una forma de pensar y una actitud, hay que ser divertidos en la vida, si te sientes y piensas como un viejo, vas a actuar como viejo toda tu vida; a todos nos va a llegar la edad, ahora hay que ver cómo vivimos. La edad hay que vivirla en juventud, eso es un pensamiento”. Alexis considera que hay jóvenes que se comportan como si fueran unos viejitos: “Hay hombres y mujeres de 20 años que son unos viejitos, entonces, lo importante es la actitud ante todo siempre”.