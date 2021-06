Acusaron a Andrea Meza de estar "distraída" con el novio pero así se defendió

A las pocas horas de coronarse como Miss Universo, Andrea Meza presumió que está muy enamorada del tiktoker Antonio Ryan, por lo que las críticas surgieron de inmediato.

Y es que se especuló que podría estar incumpliendo con una de las reglas de la organización, pues la ganadora debe ser soltera. Sin embargo, aclaró que sí puede tener novio.

Sin embargo, a algunos no les gusta verla tan enamorada, y resaltó un comentario que la quiso destronar:

"Muy bonita pareja y todo, pero si lo que quería era andar de novia mejor hubiera dado la oportunidad de participar a alguien más, por fin gana México y ella debería concentrarse en su puesto no estar pasándola padre con su novio, sinceramente mala imagen”, escribió una persona en Instagram.

Pero Andrea Meza decidió defenderse y establecer que puede disfrutar de la vida sin descuidar sus responsabilidades como Miss Universo.

"Cada quien decide cómo manejar su vida privada. El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, hijos, etc.) no va a dar el ancho en un puesto importante por estar ‘distraída’.

"Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por este factor”, sostuvo.

“Yo trabajo 100 por ciento entregada a mis labores y mi tiempo libre lo manejo a mi gusto, sin esconderlos, porque esa es la imagen que quiero dar: una mujer real que debe mantener un equilibrio en su vida”, dijo la mexicana.

En una entrevista previa con 'Venga la alegría', Andrea comentó sobre el tener novio siendo Miss Universo:

"No, para nada, no te lo prohíben, solamente es aprender a separar, es un trabajo, tú estás aquí y tú no vas a llevar a tu esposo o a tus hijos al trabajo, tú estás enfocada en lo que tienes qué hacer, es lo mismo, yo estoy enfocada en lo que tengo qué hacer y tengo mi tiempo personal para mi familia, para mis amigos y para mi novio y tengo tiempo para estar aquí con la banda y presente en mi trabajo".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!