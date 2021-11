Acusan de fraude y abuso de confianza al hijo de Fernando Arau

Miriam Álvarez conoció a Ademar Arau en el 2019 en una reunión cristiana; posteriormente él la agregó en las redes sociales y la embaucó en un supuesto negocio de mercado de divisas que le haría ganar 30 por ciento del dinero que invirtiera.

Dos meses después de que le depositara sus ahorros, los cuales ascendían a 15 mil euros (más de 350 mil pesos), la novia de Ademar le advirtió que era un estafador y que a ella le debía dinero, por lo que Miriam le solicitó a Ademar la devolución de su capital, y al obtener menos de la mitad de lo que había invertido, decidió demandarlo por fraude y abuso de confianza.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, Miriam nos relata el fraude del que fue víctima, y nos revela si Fernando Arau está enterado de las actividades ilícitas a las que se dedica su hijo.

¿Cómo te diste cuenta de que el negocio con Ademar era un fraude? Mi primera alarma fue que su novia me contactó por Instagram y me dijo: “Tú no me conoces, pero yo conozco a Ademar; sé que tú invertiste con él, y lo único que te quiero decir es que ya no le des más dinero”. Me envió un video donde él dice que ha estado haciendo eso por dos años, y que no ha terminado en la cárcel; él lo llama el milagro económico, porque ha hecho dinero de la nada.

¿Qué hiciste después? Le empecé a decir: “Tengo un problema, necesito que me deposites algo”, así como pidiéndole un favor, y desde ahí empezó con que la siguiente semana, y así me trajo por seis meses; yo tenía que pagar la universidad y le rogué, le dije que si yo no la pagaba me sacaban del país –Miriam está en Irlanda–, y me empezó a mandar como 900 dólares (poco más de 18 mil pesos), y luego a la semana otros 900, así como limosnitas, y me regresó una parte, pero fue rogándole. De lo que le di inicialmente aún me adeuda siete mil euros (más de 165 mil pesos), ni siquiera quiero lo que me prometió, sólo el dinero que le di.

¿Cómo lo contactaste estando en Irlanda? Yo tenía que ir a la Ciudad de México, sabía que él estaba ahí, lo contacté y no me dio la cara, me dijo que no le veía no tenía el dinero y se iba a tardar un rato en conseguirlo; fui a donde él reside y el portero me dijo que no estaba ahí, y a las horas Ademar me preguntó que si lo había ido a buscar, y me dijo que estaba muy molesto porque no entendía con qué intención fui a buscarlo.

¿Te volvió a contactar? Él y su novia me siguieron escribiendo, pero ya no les contesté, porque dije que no tenía sentido; me empecé a asesorar legalmente, y lo primero que hice fue buscar una mediación para que lo citen, pero él no se comunicó, y fue cuando dije: “Lo voy a demandar, porque esto es un fraude”.

¿Cuál es el delito por el que lo denunciaste? Fraude y abuso de confianza; probablemente él diga que no tiene un peso, y yo quiero que entienda que está mal lo que está haciendo y que le caiga la justicia.

¿Qué te ha dicho tu abogado? El aviso para él ya salió, la demanda fue aceptada por todas las pruebas que yo tengo; incluso la última ocasión que me dijo que no tenía ni para comer, al siguiente día lo encontré en un restaurante y le tomé fotos y videos.

¿Has buscado a su papá para contarle la situación? Para nada, pero obviamente he tratado de estar al pendiente de lo que ponen en las redes sociales, y en alguna ocasión me llamó mucho la atención que puso un anuncio de que uno de sus hijos estaba dando un curso de eso mismo, que les había ido super bien, y estaba anunciando que quien quisiera ser parte, lo buscara; no sé si a eso se dedican, pero me hace sentido porque esa es su banderita, que es un super negociazo.

¿Sabes si Fernando Arau está enterado de la estafa? No tengo idea, cuando él posteó eso dije: “Si uno se dedica a eso, probablemente el otro también”.

¿Te gustaría enviarle un mensaje a Ademar? Sí, que qué triste que tenga que abusar de otras personas para llegar a su objetivo, y si hubiera dependido yo de él, hubiera tenido que dejar Irlanda, perder todo el esfuerzo de seis años de mi vida, y a él no le importó, entonces, tiene un mal corazón.

