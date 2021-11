Acusan a Maradona: "Me violó mientras mi madre lloraba del otro lado de la puerta"

La cubana Mavys Álvarez decidió hablar de lo que vivió en el año 2001, cuando ella tenía apenas 17 años. Acusa al astro del fútbol Diego Armando Maradona de haber abusado de ella a pocos metros de su madre.

En una entrevista con Infobae, la mujer confesó que fue obligada a consumir cocaína, fue golpeada y abusada por el ídolo deportivo. Eso sí, le envió mensaje a los hijos de Maradona:

"Me gustaría decirles que me disculpen si mi confesión les hace sentir mal. No lo hago con ese objetivo. Lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras. Pero fue lo que viví", expresó.

Mavys relató: "“Esta es la primera vez que vengo a Argentina después del 2001, cuando vine con Diego. Ahora pude recorrer un poco, en aquella oportunidad no había podido ver nada. Estaba secuestrada".



"Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó".

Reflexionó que quizá a Maradona "Le causaba morbo tal vez, no sé", pues el futbolista no se detuvo pese a que su madre estaba "del otro lado de la puerta. Tocando insistentemente. Quería verme. Y no la dejaba".

La señora nunca pudo auxiliarla: "No, no se abre la puerta. Nunca abrió la puerta Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió".

Por si fuera poco, también reveló que Maradona era violento: "Muchas veces. Un día llamó Claudia. Realmente no sé si era Claudia pero me dijo “soy Claudia, pasame a Diego”. El estaba dormido. Yo le paso el celular y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: “¡Qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono, mi celular!” Y agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: “¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!” Amenazándome con que me podía matar. Bueno, conclusión, fue violento en muchas ocasiones".

