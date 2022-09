Acusan a David Zepeda de indiferente, descortés y rechazar prendas artesanales de regalo

Pobladores de Nacajuca, municipio cercano a Villahermosa, Tabasco, quedaron desilusionados de David Zepeda “por su trato indiferente, poco participativo, muy lejano a la imagen que da en televisión; además descortés, porque rechazó prendas artesanales como obsequio”, dijeron los organizadores que lo contrataron.

El actor fue contratado a fines de agosto para conducir La Flor del Maiz, fiesta patronal de Nacajuca. Los funcionarios locales reconocen que cumplió con su trabajo, pero no fue participativo, ni tampoco condescendiente con las admiradoras que lo esperaban con entusiasmo. No hubo autógrafos, tampoco fotos; estuvo escasos 20 minutos y se fue, pero sí cumplió con lo prometido.

Los artesanos del lugar comentaron: “Nos hizo el feo. Bordamos una guayabera y un sombrero con su nombre, y nos mandó al carajo. Dijo: ‘¡Yo no me pongo eso!’. Nos bateó”.

Los artistas, principalmente los actores contratados para un evento, cobran en paquete: firma de autógrafos, fotos con fans, besos, tiempo de estancia... Y si no está especificado lo que harán, cumplen exclusivamente para lo que fueron contratados. Hace algunos años, también llevaron a Salvador Zerboni a Tabasco para convivir con fans; se molestó porque no atendieron su petición de un par de wiscoles y protestó: “Vine para convivir con fans y ya lo hice. Quedamos que una fan me diera cinco besos, ¡y ya lleva diez!”, dijo el actor, ante la negativa de un trago.

El televidente ve diario a los actores, y le son tan familiares que se forman imágenes angelicales de ellos. Son humanos como cualquiera, cobran hasta por sonreír, y eso no lo sabe el público, de manera que, cuando los conocen en persona, se desencantan o se encantan, depende del carácter de los famosos. Como todo, hay algunos accesibles, sencillos... pero otros no. David Zepeda es muy seco en su trato, poco complaciente y con aspecto de que se blinda contra un trato más desenfadado.

Después de que lo conocieron en persona en Nacajuca, ya no verán sus telenovelas.

