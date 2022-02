Acusan a Belinda de cometer incesto con su primo y ella exige RESPETO

"Esta es Belinda, abran los ojos, no se dejen engañar. Esta chica está enferma", fueron las palabras de Javier Ceriani emitidas este viernes 18 de febrero en su programa en YouTube. Minutos más tarde, Belinda se manifestó en su cuenta de Twitter para exigir respeto.

Como una bomba cayeron las aseveraciones del argentino en su programa Chisme no like, donde junto a Elisa Beristain comentaron que la cantante supuestamente estafó a su primo e incluso mencionaron que presuntamente se habrían relacionado más allá de lo familiar. Aseguraron que tenían conversaciones entre los primos como prueba de que hubo algo más.

Ceriani resaltó que, en el pasado, Belinda promovía la galanura a su primo en redes sociales. En la cuenta de Twitter de la cantante todavía se podía encontrar esta publicación:

También acusaron a Belinda de estar "con tres a la vez" y de provocar que sus ex parejas no pudieran comunicarse... "Los hacía pelear a todos los ex para que no se comunicaran ni se pasaran información", dijo Ceriani para insistir en el supuesto modus operandi de Belinda para obtener dinero.

Incluso mencionaron que con Criss Angel, ex pareja de la artista, existe un contrato de confidencialidad por el que el mago no puede hablar de ella.

Minutos más tarde de todas esas aseveraciones, Belinda utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse y exigir respeto. Te presentamos el hilo que abrió la artista:

