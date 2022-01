Acusado de abuso sexual y secuestro, Alberto del Río gastó casi dos millones de dólares en su defensa

El pasado 17 de diciembre, Alberto del Río fue liberado de los cargos por abuso sexual y secuestro que denunció en San Antonio, Texas, una expareja del luchador mexicano.

En entrevista con TVyNovelas, “El Patrón” Alberto del Río explica que se ha gastado casi dos millones de dólares en su defensa, por lo que no le interesa contrademandar a su ex, ya que implicaría más gastos de abogados. Además, el también empresario nos revela que planea revivir para este 2022 la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en un ring, y nos confirma que ya tiene el sí de uno de ellos.

¿Cómo te sientes con la resolución de las autoridades de Texas? Agradecido con el Estado de Texas por la formidable investigación que determinó que al no haber evidencias, no fuimos requeridos para un juicio y me absolvieron completamente; esto nos ha hecho mucho daño, casi matan a mi padre, le dio un infarto, todos nos enfermamos por esto.

¿Piensas contrademandar a tu ex? Llevo erogados 1.8 millones de dólares en gastos de representación, investigación, Corte etc. Mis contadores me dicen que al terminar este año y arrancar el 2022, voy a estar llegando a los dos millones en puros gastos, y yo la verdad no pienso seguir pagando más dinero en abogados.

¿Has requerido ayuda profesional para llevar este proceso? Sí, claro, pasé muchos meses sin salir de la casa, tenía agorafobia, sentía que la gente me iba a atacar, no estaba confiando en nadie, tuve que trabajar con una terapeuta; todo esto me tiró mucho pelo y me provocó insomnio.

En todo este tiempo, ¿recibiste apoyo de luchadores mexicanos? De algunos, muy pocos, como LA Park, El Santo, La Máscara... Tristemente recibí más apoyo de luchadores de otras nacionalidades que de mi misma casa; cuando vino la tormenta me dieron la espalda familiares, pseudoamigos. Me quedo con los que aguantaron esta tormenta y me levantaron cuando yo mismo no me quería levantar.

¿Aprendiste algo de esta situación? No aprendí nada porque sólo aprendes cuando cometiste un error; yo nunca secuestré a nadie y nunca agredí sexualmente a nadie. Lo único que me deja es que debo ser más cuidadoso en el futuro sobre quiénes son las personas que están conmigo porque me quieren, y quiénes estuvieron conmigo solamente por el interés económico.

Por otro lado, ¿por qué te acompañaba Carlos Trejo en la conferencia que diste hace unos días? Carlos Trejo es mi compadre, va a estar ayudándome en varias cosas, especialmente de promoción, y ando fraguando el poder presentar el tiro que estaban queriéndose dar Carlos Trejo y Alfredo Adame. A Trejo ya lo tengo más que confirmado, ya nada más estamos soltándole números a Adame, y de aceptarse, yo seré promotor de esta pelea.

¿Cuándo será la pelea? Nada más es cuestión de que lo acepte Adame, y a mí me encantaría hacerlo empezando el segundo semestre del 2022, darle la promoción adecuada; yo sé que abarrotaríamos, y lo respaldaremos con un cartel muy bueno con otras peleas. Está en las manos de Adame, y ya veremos qué nos dice.

¿Vas a entrenar a Carlos Trejo? A Trejo yo lo entreno en artes marciales mixtas; paró porque se cayó la pelea que estaban organizando. Si se llegara a concretar, yo sería el que lo esté entrenando.

¿El encuentro será en la modalidad de lucha libre? No pienso hacer esa barrabasada que hicieron en una empresa con un intento de lucha libre terrible; lo vamos a hacer en artes marciales mixtas, contacto completo dentro de una jaula.

