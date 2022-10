Actor de 'Como dice el dicho' confiesa: "Terminé la primaria a los 15 años"

FOTOS: JOSÉ LUIS RAMOS. En el café donde se graba Como dice el dicho, Sergio Corona es el centro de atención. Sus compañeros lo rodean mientras él hace chistes; algunos fanáticos de países como Honduras lo saludan a lo lejos, después se acercan para pedirle una fotografía. A todos los recibe, con todos bromea y agradece siempre el cariño y la preferencia. El actor acaba de celebrar sus 94 años, lo hizo en medio de mariachis, pasteles y felicitaciones.

De entrada, asegura que su energía ya no es la misma. “Ya las rodillas, el baile, la voz, muchas cosas van cambiando con los años. Afortunadamente todavía puedo hablar bien, camino más o menos, pero ya no juego golf porque la coordinación no lo permite, caminar un campo de golf no es igual. Ya no como tanto como antes; en fin, la vida nos va llevando por este camino, eso sí, con compromiso y puntualidad en mi trabajo”, expresa el histrión desde la locación en la que se graba la producción de Genoveva Martínez.

"Perdí dos años escolares porque tuve fiebre de malta"

En medio de la conversación, Corona voltea al pasado y recuerda cómo fue que se convirtió en artista. Un tropiezo tras otro, lejos de perjudicarlo, lo beneficiaron y terminaron llevándolo al mundo del espectáculo. “Yo perdí dos años escolares porque tuve fiebre de Malta, terminé la primaria a los 15 años, mientras veía que mis compañeros eran unos niños y yo ya estaba grande. Pero al mismo tiempo, mi papá me puso a trabajar en las mañanas y a estudiar en la secundaria nocturna. Yo trabajaba en una zapatería entregando zapatos, en las tardes me iba a comer tortas en un lugar cercano donde ensayaba la orquesta de Luis Arcaraz; siempre me ha gustado la música, veía bailar swing a algunos ahí, me gustaba lo que veía, y eso me alimentó más".

"Cuando cursaba segundo de secundaria, mi papá estaba en la Suprema Corte de Justicia como juez de estudio y cuenta. Él llegaba del trabajo y se dormía, casi nunca lo encontraba despierto, pero un día lo desperté para decirle que tenía cuatro meses sin ir a la escuela por haberme ido de pinta”.

La confesión del jovencito rebelde hizo que su padre lo mandara a Apan, en Hidalgo. “Ahí aprendí la vida del campo, regresé a México y empecé a trabajar con un joven que era agente de publicidad de una cervecería, era novio de una de mis hermanas. Comencé a organizar comidas en obras de construcción, hasta que un día mi cuñado me dijo que tenía unos paisanos que eran bailarines clásicos en un ballet ruso, él quería saludarlos, lo acompañé a Bellas Artes, vi la clase, y el maestro me animó a inscribirme, era agosto de 1947, y así fue como empezó mi historia en el espectáculo”, dice sonriendo el popular don Tomás.

Don Sergio Corona

