Acoso y orgías con seminaristas: Hay más de 20 testimonios contra Toño Berumen

Las acusaciones de presunto abuso contra el empresario Toño Berumen ya se cuentan por decenas, según Mauricio Martínez, quien no solo rompió el silencio en Twitter, sino que ya lo demandó ante las autoridades por el acoso que sufrió hace 20 años.

En los años 90, Berumen era reconocido en el medio por ser manager de varios grupos como Mercurio, Magneto y de otras estrellas como Fey y Danna Paola; ahora dedica su vida a asuntos relacionados con la Iglesia católica. Cuando Mauricio comenzaba su carrera, se reunió con Toño en su oficina y ahí él quiso tocar al actor.

Mauricio Martínez ya denunció ante las autoridades a Toño Berumen por lo sucedido.

Además de hablar en el programa 'Hoy', Mauricio compartió su historia con Adela Micha este jueves 17 de marzo; ahí aseguró que tiene más de 20 testimonios contra Toño Berumen. "Es abrumador, cada día llegan y llegan", dijo Martínez.

En Twitter, hay personas que le escribieron a Mauricio para confesar que sufrieron lo mismo con Toño Berumen.

Mauricio aseguró que ya tiene más de 20 testimonios. Hay que recordar que ya hay también denuncias públicas de otros jóvenes que vivieron en carne propia de las presuntas fechorías de Toño Berumen. Uno de los casos más sonados en 2021 fue el del cantante Jesús Falcón.

En entrevista para Chisme no like, relató: "Fui a un casting para formar parte de los nuevos integrantes del grupo M5. Fui, vi todos sus discos, vi que tenía fotos con el Papa, me dio mucha confianza y después me di cuenta que no era eso, que no era todo color de rosa. Fue algo muy difícil, una experiencia muy fuerte con su carácter, con su forma de ser [me acosó] muchas veces. Fue terrible”, confesó Jesús Falcón.

A pesar del paso del tiempo, Jesús ha sido firme en su historia contra Toño Berumen. "A mí me trató de abusar un día, estuvo muy fuerte, y tú como joven no sabes qué hacer; no dejé que concretara eso, fue aquí en la CDMX, en su oficina, donde ensayábamos y donde él también vivía", contó recientemente.

También existe el otro testimonio de un hombre que prefirió quedar en el anonimato, pero reconoció haber sido novio de Héctor Ugarte, de Mercurio. Señaló a Berumen de ser protagonista de orgías con seminaristas en entrevista con Javier Ceriani.

"Había chicos guapos, muy guapos, y resulta que esos chicos eran seminaristas. De repente Héctor me dice: ‘tienes que hacer lo que Toño te diga porque si no se me cae el negocio y todo, no sabes lo que es Toño para mí (…)’. (Héctor me dijo) 'Tú tranquilo, al cabo que tú le entras, tú no le vas a entrar a la orgía’ (…) Era una orgía donde a todos nos desnudaron y pusieron a los cuatro chicos a penetrar a Toño, los seminaristas", confesó.

Esa declaración involucra seminaristas... En tiempos recientes, Toño Berumen ha tenido estrecha relación con la Iglesia Católica; fue representante en México de los Museos del Vaticano, y estuvo a cargo de la réplica de la Capilla Sixtina en CDMX.