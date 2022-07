¿Acoso en la Academia? Alexander Acha denuncia y pide castigo para el culpable

"Repruebo tajantemente toda forma de acoso". Así de contundente fue el cantante Alexander Acha, el director de La Academia, reality que desde el fin de semana está envuelto en la polémica por un supuesto caso de acoso.

Incluso la directora de la Unidad de Género de televisión Azteca aseguró que el caso se investigaría al día siguiente.

Los hechos sucedieron el sábado pasado, durante uno de los ensayos para el concierto de esa noche. En la grabación que se filtró en redes sociales se ve a algunos de los alumnos de La Academia preparándose para estar en el escenario. Una voz, que se ha atribuido al director de cámaras Carlos Flores, se escucha con comentarios machistas para referirse a Cesia, una de las concursantes.

"Hoy viene bien sexy eh, mmmm mami", se escucha.

Jacqueline L'Hoist, la directora de la Unidad de Género, tuiteó: "Mañana estará Unidad De Género en La Academia atendiendo este tema. Cero Tolerancia Al acoso sexual".

Hasta hoy, sin embargo, no ha habido algún pronunciamiento oficial.

Lo que sì hubo fue la respuesta contundente de Alexander Acha, quien escribió:

"Mi responsabilidad como Director de La Academia está delimitada a aspectos de formación artística y del desempeño académico de los alumnos. No obstante ello, he informado a la producción del programa de aquello que se ha hecho de mi conocimiento para que tomen las medidas que corresponden".

Jackie, una de las expulsadas este fin de semana, dijo en entrevista para un programa de Azteca que no se enteró de las acusaciones y que el video fue sacado de contexto.

"Si me hubieran hecho algo a mí, yo se la parto y me hubieran sacado de La Academia", dijo la ex participante, quien está en campaña para que voten por ella y que ingrese nuevamente al reality.