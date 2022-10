¿Acosa a NIÑAS? Verónica Castro responde a fuerte rumor en su contra

En redes sociales surgió un fuerte rumor que señala a Verónica Castro de presuntamente tener acercamiento inapropiado con fanáticas menores de edad, por lo que la legendaria actriz respondió a los comentarios.

El nombre de Yolanda Andrade surgió como supuesta provocadora de tal rumor. Y es que nadie olvida que la presentadora difundió la noticia de su boda y relación romántica con Verónica, algo que ella siempre ha negado.

Verónica habla de demonios y perversión, al referirse a quienes hablaron de ella: "No sé qué piensan ustedes de lo que dice esta persona, pero parece que también ya le están pagando a Tiara te sigue lastimando niñas que eran sus amigas y que tiene la misma perversión que las otras. Tengan cuidado los demonios se meten como la humedad".

Incluso dijo no temerle a Yolanda: "¿O sea que tú tienes miedo de que esa señora me mate? ¿O me desaparezca? no te preocupes bebé estoy con dios y con la virgen que siempre me han cuidado. Por eso nunca han podido hacer nada estos entes. Gracias por tu preocupación".

Además, Verónica respondió a una persona que señaló directamente a Jorge Carbajal por decir lo que Yolanda Andrade "quiere... ¿Me pregunto por qué le hacen caso?".

Así que Castro afirmó: "Porque les paga, que están muertos de hambre, aparte de que son perversos igualmente, pero si da lástima pues tienen que comer, que coman".

¿Qué dijo Jorge Carbajal?

En su programa de En Shock del canal de YouTube Productora 69, Jorge Carbajal relató la existencia de grupos de fans de la actriz que tienen contacto con ella. Revelaron tener materiales como videos y pruebas que involucran a menores de edad, todas del sexo femenino. "Les puedo asegurar que esos videos existen y Verónica Castro lo sabe”, dijo.

El periodista relató que Castro tiene contacto con esas fans a través de videollamadas que duran muchas horas, hasta la madrugada. También dijo que Verónica las invitó a su casa de Acapulco, con los gastos pagados, pero sin la presencia de sus padres.

