¡Acorralada! Si Chiquis se divorcia, ¡está en riesgo de perder su patrimonio!

Ante el reciente lanzamiento de su libro, Invencible, Chiquis Rivera hace promoción en Estados Unidos para abundar sobre las experiencias que ahí revela; las que vivió junto a su aún esposo, Lorenzo Méndez, han acaparado los reflectores de la prensa, ya que deja entrever maltrato y agresiones.

En noviembre de 2021, el exintegrante de La Original Banda El Limón confirmó seguir casado con la hija de Jenni Rivera, y podría ser justo su comportamiento lo que impide a la hija de Jenni Rivera finiquitar su matrimonio, el cual presuntamente estuvo también rodeado de alcohol y drogas por parte del cantante, dice Chiquis.

“Sigue provocándome”, sentenció Lorenzo tras el lanzamiento del libro. TVyNovelas investigó con allegados de ella la situación real.

"ES UN LIBRO PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA"

En la presentación de Invencible, los interrogatorios de la prensa forzaron a Chiquis a revelar qué había de Lorenzo Méndez en sus páginas. “Lo escribí en el 2019. Pasó todo esto y nunca pensé en tener que hablar de los detalles. He trabajado mucho para llegar a este punto: tormentas de lo que pasó con mi mamá, chismes... Y dije: ‘No puedo dejar que alguien venga a querer decir ciertas cosas’. En este libro cuento cosas hermosas que viví con mi exmarido: cómo nos conocimos, qué pasó, qué no hice, qué pude hacer diferente y qué aprendí a no hacer. Fue muy difícil no decir nada, y fue sanador irlo escribiendo. Lo hice para ayudar a las mujeres que están pasando por lo mismo, y a la gente que puede reconocer la situación de abuso en gente cercana. Es un libro para las víctimas de violencia doméstica. Eso (las adicciones) causa mentiras, y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (...) Si él hubiera seguido con el proceso del AA (Alcohólicos Anónimos), las cosas serían muy diferentes”, detalló.

CHIQUIS PODRÍA QUEDARSE SIN LA MITAD DE SU PATRIMONIO

Es por muchos sabido que Chiquis Rivera no quiere firmar el divorcio a Lorenzo Méndez, ya que desde que él se enteró de que su mujer se compraría otra casa, bromeó con que esta también sería suya, desplante que no le perdonaron los fans. Lo cierto es que para las leyes de Los Ángeles, su comentario se produjo porque, a pesar de que llevan varios meses separados, aún siguen casados, por lo que todo lo que sea de su ex también es suyo. “Echen un vistazo a mi nueva casa. Aún estamos casados. Saben lo que es”, comentó en sus historias de Instagram con una foto de la casa nueva de Chiquis.

Se casaron el 29 de junio de 2019, y su trámite de divorcio ha tomado más tiempo de lo normal; detallaba Lorenzo a los medios de comunicación en 2021: “Sigo enviando emails, sigo rogando que por favor firme, y no me ha contestado. Siguen pidiéndome papeles. Me están pidiendo hasta los papeles de si está vacunado mi perro… Yo nada más quiero firmar, pero siguen pidiendo papeles”.

Aparentemente, los abogados de Chiquis Rivera necesitaban sus estados financieros detallados, ya que a él le dio por despilfarrar y nunca apoyar económicamente a la casa marital, siendo el colmo que él le tuviera que pedir prestado a ella para pagar la pensión de su hija Victoria, procreada con Claudia Galván. Encima de eso, Chiquis corrió con los gastos de dos fiestas de la pequeña.

LA MANZANA DE LA DISCORDIA...

Esta espectacular mansión se perfila como motivo de disputa entre ambos cantantes. De acuerdo con la ficha técnica de la inmobiliaria, fue construida en 2016, cuenta con una extensión de cinco mil 685 pies cuadrados (528 metros cuadrados), seis baños, cinco recámaras, vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, cuarto de lavado y garage para tres vehículos.

GUERRA A MUERTE CON LA EX DE LORENZO

El 8 de agosto de 2018, Chiquis y Lorenzo demandaron a la exesposa del cantante por presuntos daños morales y difamación, luego de una larga guerra con ella en la que Lorenzo tuvo que pagar 600 mil dólares (12 millones de pesos mexicanos) de pensión alimenticia, además de asumir los gastos procesales del caso.

Chiquis y Claudia Galván no podían verse ni en pintura, y no fue hasta que la cantante le puso una orden de restricción para que no hablara de ella que se calmaron las cosas.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!