Abogado de YosStop asegura que no hay delito porque “es una comunicadora social”

Luego de que el pasado 29 de junio la youtuber Yoseline 'N', conocida como YosStop, fuera capturada y recluida en Santa Martha Acatitla por pornografía infantil tras las acusaciones de Ainara Suárez, quien la denunció en marzo pasado, el abogado de la influencer, Ricardo Cajal, en exclusiva con TVyNovelas explicó por qué su cliente debe ser liberada.

Asegura que ella no cometió ningún delito porque “es una comunicadora social”.

¿Cómo ve el escenario para su cliente? "El caso se ha sacado de contexto en todos los medios de comunicación; se habla mucho de que se acusa a Yoseline de almacenar, difundir y publicitar, incluso han llegado a mencionar que ella fue quien grabó el famoso video (…) La acusación que se hizo en la audiencia anterior se basa exclusivamente en

el hecho de que ella (Yoseline), en su video llamado Patética generación de YouTube, hace una crítica o menciona ciertos actos sexuales para poner en contexto una pelea que hubo entre unos jóvenes, y esto el Ministerio Público lo toma y clasifica como una descripción de un acto sexual que involucra a un menor de edad, lo que está tipificado bajo el delito de pornografía infantil de acuerdo con el artículo 187, pero este tipo de delito es muy amplio, señala al que grabe, difunda, trafique, al que lo publicita… y me parece muy particular que menciona a quien lo describa, como muchos de los medios de comunicación lo han hecho en sus espacios hablando en términos genéricos, porque de igual forma han descrito y narrado ese hecho que pasó en la fiesta, entonces, técnicamente, si nos vamos a la situación estricta que están utilizando las autoridades, ustedes, los medios, también estarían incurriendo en ese delito porque están describiendo o narrando el hecho o el acto sexual.

Los medios de comunicación informamos lo que está aconteciendo en el caso de Yoseline Hoffman, quien es un personaje público… "Sí, pero al final del día, Yoseline también es una comunicadora social, que incluso tiene más seguidores, público, que varios de los medios de comunicación tradicionales, entonces, ella comunica y hace críticas sociales; de hecho, de eso se trata su canal, de criticar videos virales, y al hacer esa crítica, describe o comunica un hecho que aconteció, y en este caso, lo hace nada más como contexto para explicar el motivo de una pelea.

Entonces, ¿ella es periodista? "No digo que es periodista, jamás, digo que es comunicadora.

¿Estudió la licenciatura en Comunicación? "No sé, pero tiene experiencia en los canales de YouTube.

Es youtuber y no comunicadora, ¿es correcto? "Pues está comunicando a través de YouTube hechos de relevancia social.

¿Cómo se encuentra Yoseline en estos momentos? ¿Qué le ha dicho? "No puedo divulgar ningún tipo de información entre cliente y abogado, está protegida por el secreto profesional.

Lo entendemos, pero ¿está bien? "Sí, está bien, tiene un poquito de ansiedad, pero todo está bajo control con medicamento. Está fuerte, luchando para demostrar que ella no cometió un delito y que hay un ejercicio desmedido de fuerza por parte de la Fiscalía del Ministerio Público.

¿Está arrepentida de haber subido el video en cuestión? "Reitero lo mismo, hay un secreto profesional.

¿Buscarán llegar a un acuerdo con la parte afectada? "Hasta este momento no se ha hablado nada sobre un acuerdo.

¿Pero sí han tenido un acercamiento? "Conozco a Javier y a su socio Eduardo (los abogados de Ainara), los he visto y saludado afuera de la audiencia, pero no hemos tenido una plática.

La defensa legal de Ainara ha dicho que buscará todo el peso de la ley contra Yoseline. ¿Qué opciones tiene su defendida para obtener su libertad? "Obviamente la estrategia de esta defensa es hacer un razonamiento técnico jurídico basado en pruebas objetivas de que no se cometió ningún delito, porque no existe ninguno; podrán reprocharle a Yoseline que a lo mejor su conducta en términos morales no fue la mejor o la más correcta, pero de eso a que sea un delito de pornografía infantil, considero que no hay los elementos suficientes. La única prueba que ellos tienen es el mismo video de Yoseline de Patética generación, y no hay ninguna prueba que pueda dar a entender que ella cometió un delito.

Entonces, ¿le parece desproporcionada la prisión preventiva contra Yoseline? "¡Claro! Están equiparando esta conducta con una persona que graba un video de pornografía infantil y que lo distribuye, que tiene una red de tráfico de pornografía infantil.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!