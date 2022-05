Abogado de Gabriel Soto e Irina Baeva dice que Laura Bozzo "está dando patadas de ahogado"

El proceso legal que Gabriel Soto e Irina Baeva interpusieron en contra de Laura Bozzo por daño moral sigue firme. De acuerdo con el abogado de la pareja, Gustavo Herrera, el recurso de amparo que interpuso la conductora, lejos de ayudarla, empeoró su situación legal.

¿Cómo va el proceso legal de Gabriel Soto e Irina Baeva en contra de Laura Bozzo? El pasado jueves 26 de mayo se publicó en el boletín judicial la sentencia de segunda instancia correspondiente a un recurso de apelación que interpuso Laura Bozzo en contra de la sentencia de la primera instancia que la condenó a reparar el daño moral a Gabriel Soto e Irina Baeva. La sentencia dictada le agrava más la condena, porque aparte del daño, va a tener que pagar gastos y costas en ambas instancias.

¿La resolución ya es definitiva? No, la sentencia todavía puede ser recurrida a través del juicio de amparo, pero cada día se reducen sus posibilidades de éxito, lo único que está haciendo (Bozzo) es alargar la muerte, porque al final le van a negar el amparo directo.

¿Qué sigue después de esto? Ya que se resuelva el amparo y cause ejecutoria la sentencia, iniciaré un incidente para cuantificar, por parte del juez, la suma económica que la señora Laura Bozzo le tiene que pagar a ambos actores por daño moral.

¿A cuánto ascendería esa cantidad, aproximadamente? No quiero adelantarme, primero tengo que probar su capacidad económica a través de estados de cuenta de los bancos, de los ingresos que tiene en Grupo Imagen, los que tuvo en Televisa, si tiene bienes inmuebles… Hasta ahora sé que tiene un departamento en Acapulco que vale mucho dinero; además, la señora usa pura ropa de marca, trae una camioneta Land Rover, todo es ostentación y lujo, y, por ejemplo, si la juez dice que tuvo ingresos de 50 millones, posiblemente la condene a pagar, por decir algo, un millón de pesos a cada uno de mis clientes. Como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y a toda capillita le llega su misita; la señora ya está dando patadas de ahogado.

Sobre la demanda.

En octubre de 2020, Gabriel Soto e Irina Baeva demandaron por la vía civil a Laura Bozzo. “Hay videos donde están todas las difamaciones, (Laura) dijo que Irina era una hija de pu..., descerebrada, roba maridos…, y de Gabriel Soto, señaló que pensaba con los genitales, que era un desobligado y lo llamó ‘el desgraciado del año de 2019’”, explicó Herrera a TVyNovelas.