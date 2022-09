AMLO quiere a Nodal y Belinda juntos en el Zócalo

Hace ya medio año que Christian Nodal y Belinda se separaron luego de un romance que parecía un cuento de hadas. Mientras fueron novios, los cantantes se mostraron felices y llegaron a vivir juntos en España. De hecho, ya estaban comprometidos y los planes de boda apuntaban a que hacia finales de este 2022 ya estarían casados.

Pero eso se derrumbó de manera estrepitosa porque su separación no fue tersa y, por el contrario, sucedió en medio de escándalos y acusaciones mutuas.

La polémica sobre su separación ha sido tan grande que ahora, hasta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ocupa de no herir susceptibilidades.

En la conferencia mañanera de hoy, López Obrador celebró el éxito del concierto de Grupo Firme el sábado, en el que se rompió el récord de asistencia para conciertos en el Zócalo, con 280 mil personas, 60 mil más que con Vicente Fernández.

El entusiasmo lo llevó a decir que ahora se piensa en llevar a Christian Nodal, otro referente del regional mexicano en la actualidad.

“Había mucha alegría (en el concierto de Grupo Firme). No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería… Christian Nodal, que quería participar y no cobrar, así es sería buenísimo”.

El presidente de México, sin embargo, hizo una precisión.

“Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda; y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. ¿no están peleados? Por nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda… a lo mejor los juntamos a los dos”.