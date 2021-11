AMLO confirma que su Gobierno ayudará en investigación sobre muerte de Octavio Ocaña

Alzar la voz contra las autoridades del Estado de México sirvió para que el señor Octavio Pérez fuera escuchado, y ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que apoyarán a la investigación sobre la muerte del actor Octavio Ocaña.

Debido a que el papá del actor alzó la voz, acusó a los policías y asegura que no descansará hasta encontrar justicia, aseguró que pediría ayuda del Gobierno Federal.

En entrevista con Milenio, aseguró: "Mi hijo fue una figura pública y es tabasqueño, el presidente es tabasqueño, esperamos que nos apoye, porque nunca le he pedido nada a nadie, pero en esto sí le pido que por favor nos eche la mano, porque esto no se va a quedar así, por que eso fue una barbaridad lo que hicieron. No me voy a quedar parado, para que lo sepan esa gente, parado no me pienso quedar, esto no se acaba aquí, esto inicia aquí".

Así que la mañana de este 3 de noviembre, el presidente de México habló del tema en su conferencia matutina: "Esto del joven que perdió la vida hay que ver las causas. Me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer".

"Ya le di instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que se comunique con la familia, con el papá del joven y que se revise todo el caso. Que ayudemos aunque se trata de una investigación que tiene que ver con el Estado de México, de todas maneras nosotros vamos a participar, siendo respetuosos de las investigaciones iniciales que han hecho, hay buena relación con el gobernador del Estado de México, de modo que no va a haber ningún problema y se va a atender a la familia".

A decir del papá de Octavio Ocaña, la versión oficial es un invento de las autoridades para encubrir que los policías dispararon contra su hijo.

Eso sí, admitió que Octavio Ocaña sí portaba una pistola, y que la tenía para protegerse, precisamente, de policías como los que habrían ultimado su vida.

"Ellos sembraron todo esto, pero se metieron con la persona equivocada y lo van a pagar muy caro, desde arriba hasta abajo, quien caiga. Se tiene que hacer justicia, y espero que se haga legal, porque ilegal lo puedo hacer con mis propias manos", dijo el señor.

"Ellos le dispararon, encuentran la pistola y se la ponen en la mano. Esa es la versión que me dio su acompañante, a él lo hicieron firmar, después de que lo torturaron, que Octavio se disparó, pero antes de eso le dijeron 'tú vas a decir cabrón que tú le disparaste'. Entonces ayer que salió, me dijo 'perdóname, tuve que firmar'".



