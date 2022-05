"A veces quiero dejarlo todo: Toñita cuenta su batalla contra la ansiedad y depresión

Cada día es impredecible para Toñita, su estado de ánimo suele ser una montaña rusa, en pocas horas puede experimentar la máxima felicidad, pero también la tristeza al punto de querer salir corriendo e irse a un lugar alejado de todos. Desde joven padece depresión y ansiedad, sin embargo, hace cuatro años fue diagnosticada clínicamente, y desde entonces toma tratamiento; su hija de 14 años también pasa por la misma situación. La participante de Las estrellas bailan en Hoy nos cuenta todos los detalles de su enfermedad y cómo sale adelante.

Toñita, dijiste en el programa que sufres de ansiedad y depresión, ¿cómo manejas estos trastornos? Es difícil, por ejemplo, la semana pasada que me lastimé en la competencia comencé a sentir impotencia y frustración, me empiezan a entrar ganas de llorar, me invaden los sentimientos y entro en conflicto conmigo misma. La gente te ve normal, como si nada te estuviera pasando, pero uno por dentro se está muriendo; es algo con lo que tengo que lidiar, pero busco ser fuerte, saco el trabajo, no la hago de emoción ni me derrumbo porque me haya lastimado.

¿Desde cuándo sufres ansiedad y depresión? Según el endocrinólogo, desde muy joven lo padezco y ya es algo que no se me va quitar, lo que tengo se llama trastorno mixto de ansiedad con depresión, y me lo diagnosticaron hace cuatro años. Yo no sabía que la tenía, pero esta enfermedad va de la mano con que también sufro de la tiroides, tenía hipertiroidismo multinodular tóxico, por eso era como muy flaquita; después, a raíz del secuestro de mi hermano, el endocrinólogo detectó que mi cuerpo se rompió, así lo entendí... Antes se rompía, pero se podía unir, y con lo que pasó con mi hermano se rompió y no se pudo regenerar, entonces tuvieron que quemarme la tiroides, pero me quedó una inflamación y eso ha afectado a mi organismo, me trajo insomnio, ansiedad y depresión.

¿Qué tan difícil fue para ti recibir esta noticia hace cuatro años? Ya lo presentía, pero hasta que uno no siente el problema es cuando ya vas al doctor y caes en cuenta de que algo grave te está ocurriendo. De verdad invito a las personas a, que si empiezan a sentir taquicardia, desesperación, sudoración, frío, miedo o angustia, acudan a un especialista.

¿Tomas medicamento para esto? Sí, tomo medicamentos, son controlados y de por vida; de hecho, busco una opción más natural, porque eso de estar tomando tanto tiempo un medicamento no me gusta, no es sano para tu cuerpo.

¿Cómo son tus días? A veces estoy feliz, otras veces me gana la tristeza, otras veces no quiero salir ni hacer nada y quiero estar sumida en mi cuarto. Mucha gente lo confunde y te juzga, creen que uno está fingiendo, dicen que uno es flojo, pero no es así. Por ejemplo, hoy para mí no fue un buen día, entonces me comienzan a atacar pensamientos molestos en los que te quieres atacar a ti misma.

¿Has tenido pensamientos suicidas? Afortunadamente por mi cabeza sólo pasa el pensamiento de que me quiero perder, a veces quiero dejarlo todo e irme lejos donde nadie me conozca.

En esos momentos, ¿qué te da fuerzas y te hace salir adelante? Recuerdo que tengo una hija, ella tiene 14 años y padece lo mismo que yo; es complicado porque la gente no sabe de eso y ella es una niña; yo he vivido, he disfrutado, he reído y he llorado, pero ella tiene 14 añitos. La situación es complicada porque a ella también le dan ataques, también está en un psicólogo, se está tratando y está controlada.