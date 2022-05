A sus 93 años, Queta Lavat se niega al retiro y se adapta hasta al TikTok

La actriz Queta Lavat continúa trabajando en televisión; ahora en el programa Hoy.

La puntualidad de doña Queta Lavat debe considerarse un ejemplo para las nuevas generaciones de actores. Un vestido azul marino con apliques brillantes fue el look escogido por la artista para recibir un reconocimiento de la Fundación Sebastián, en honor a sus 80 años de trayectoria.

Amable, muy atenta, luciendo anillos de piedras preciosas en sus manos y unos labios rojos, con su cabello platinado perfectamente peinado, la primera actriz nos concedió unos minutos desde su mesa para platicar de lo que significa, a estas alturas de su vida, ser condecorada por su trabajo en los medios, así como de los proyectos que actualmente la mantienen ocupada en las redes sociales, plataforma en la que también se ha consolidado en una verdadera estrella.

¿Todavía le ilusiona recibir reconocimientos? ¡Claro! Sigo sintiéndome emocionada, feliz y agradecida por las distinciones que exaltan los logros de mi carrera. Además, cuando se trata de reconocimientos del ámbito cultural, con todo el gusto los acepto y recibo.

¿Cuántos años de carrera celebra este 2022? Ya son más de 80 dedicados a este oficio tan bonito que me ha permitido pasearme por distintas facetas, géneros y formatos. He hecho cine, teatro, televisión... Todo lo que he querido.

¿Qué balance hace de estas ocho décadas? Uno muy positivo; estoy encantada de la vida. A mí cada día me gusta más mi trabajo, lo hago con mucho entusiasmo, con muchas ganas y pasión.

¿Nunca ha pensado en tomar un descanso o retirarse? A mi edad salgo muy cansada de trabajar, pero a la vez muy contenta; esa misma satisfacción es la que me levanta y me da fuerza para continuar. Eso del retiro no va conmigo, todavía tengo mucha energía.

Usted es la única sobreviviente de la película Dos tipos de cuidado… ¡Efectivamente! Fíjense que la veo y me doy cuenta de que todos ya se me adelantaron, no hay uno solo vivo. Pero me queda el recuerdo de un trabajo inolvidable; además, un clásico del cine que me trajo muchas satisfacciones personales y profesionales. Yo fui la más feliz de haber sido parte de ese elenco con tantas estrellas de la época dorada.

Actualmente, ¿qué proyecto la ocupa? Ahorita estoy en TikTok, donde comparto mis recetas de cocina, algo de tejido y lo que se me va ocurriendo. Es una experiencia nueva para mí, pero la disfruto. Además, cada 15 días tengo una sección en el programa Hoy.

¿Cómo se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías? Ha sido un proceso, poco a poco. Yo digo que son unos adelantos maravillosos y no nos queda más que adaptarnos y agradecer que existen para hacernos la vida más fácil.

¿Quién la ayuda a hacer los videos? Tengo muchos nietos que lo hacen. Luego le pico chueco, pero lo más importante es que me entretengo y divierto haciéndolos.

¿Qué consejos le compartiría a la nueva generación de artistas que están comenzando? Que estudien mucho, que sean muy disciplinados con los directores, porque ahora veo muchachos muy indisciplinados y siento que no respetan a los directores. Eso es primordial, porque ellos son la autoridad máxima en un set. Deben prepararse para ser más que guapos y bonitos; hay muchos con buen físico, pero no tienen disciplina.

IMPECABLE TRAYECTORIA

Más de 160 películas forman parte del currículo de Queta Lavat, reforzado con doblajes, telenovelas y obras de teatro. Debutó en 1942, a los 13 años, con un pequeño papel en la película ¡Así se quiere en Jalisco!, protagonizada por Jorge Negrete y María Elena Marqués, bajo la dirección de Fernando de Fuentes. Luego le siguieron otros éxitos, hasta llegar a Dos tipos de cuidado (1952), cinta que despuntó su carrera y en la que compartió escena con los ídolos Jorge Negrete y Pedro Infante.