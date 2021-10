A qué se dedica Marco Antonio Regil y por qué ha rechazado volver a la TV en México

'La sonrisa del millón', el conductor de programas de concurso por excelencia, Marco Antonio Regil, hace años que no conduce un show en México y recientemente confesó sus motivos.

Seguramente lo recuerdas por programas como 'Atínale al precio' y '100 mexicanos dijeron'. También lo vimos en 'Minuto para ganar', que luego fue conducido por otros famosos. Pero poco a poco, se ha dedicado a otros rubros, al grado de que actualmente se autodescribe, en su sitio oficial, como un exitoso conferencista internacional, conductor de televisión, influencer, podcaster y activista.

Y es que Marco Antonio cursó la maestría de Psicología Espiritual en la Universidad de Santa Mónica en Los Ángeles. También ha invertido su tiempo en el crecimiento personal, por lo que ahora imparte clases gratuitas que incluyen: "¿Cómo lograr lo que quieres en tu vida?", "Cómo crear nuestro bienestar financiero", "Tu perro, tu espejo" y "postres sin culpa".

También ofrece cursos para alcanzar el bienestar financiero y 21 días de gratitud. Marco Antonio Regil también demuestra su talento detrás del micrófono a través de podcast, que ya logró más de 10 millones de descargas.

Pese a tal éxito, lo extrañamos en la televisión mexicana, donde ocasionalmente reaparece para las transmisiones del Teletón. Sin embargo, sí le han ofrecido volver con programas de concursos, pero él ha rechazado por motivos de congruencia relacionados con su estilo de vida, pues al ser defensor de los animales, es vegano.

"Me han hecho un par de ofertas de programas de televisión aquí en México, pero estaban patrocinados por productos de comida chatarra, o de origen animal, entonces no puedo. Tristemente -porque me dolió mucho- tuve que decir que no porque no puedo, entonces me decía la televisora: Queremos que lo hagas pero tienes que anunciar lo que los patrocinadores nos digan”.

