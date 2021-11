"Según yo, iba a vivir para siempre": A propósito del Día de muertos, famosos dictan sus epitafios

Este 2 de noviembre se celebra en México el Día de Muertos, y le preguntamos a los famosos qué les gustaría que dijera su epitafio. Algunos pensaron muy bien la frase con la que les gustaría ser recordados, otros más aprovecharon la ocasión para jugar con la imaginación, y otros de plano prefieren no pensar todavía en ese momento por muchos tan temido.

¿Qué es un epitafio? Derivado del término griego epitaphios, que significa “oración fúnebre”, es una frase o pensamiento breve que reseña la vida o describe las características o aspectos más notables de una persona fallecida, a través de la cual será recordada, o bien, un espejo que refleja la imagen que los familiares o amigos tenían de ella. Es un último reconocimiento a la vida de un individuo, y comúnmente queda inscrito en la lápida donde es sepultado su cuerpo o depositada la urna con sus cenizas.



TANIA RINCÓN “Fue una guerrera y vivió su vida al máximo”, dijo la conductora de Guerreros 2021 y el programa Hoy.

ALEXIS AYALA “La gente vive mientras la recuerdas”, opina el protagonista de Si nos dejan que considera que debemos recordar todos los días a los seres queridos que ya no están con nosotros.

LA CHUPITOS “Nunca pudo estar sobria. Tómense una por mí”, bromea el personaje interpretado por Liliana Arriaga.



RAÚL ARAIZA “Aquí estuvo el Negro y fue feliz”, dijo el conductor del programa Hoy entre risas. Considera que hay que reírnos de todo, hasta de la muerte.



DANILO CARRERA “Según yo, iba a vivir para siempre”, bromea el actor de Contigo sí, a quien le encantaría ser inmortal.

SHANIK BERMAN “Me divertí mucho, me reí mucho, me gocé mucho la vida, me comí todo lo que quise, a mordidas de la pasión y del amor”, dijo la polémica periodista de espectáculos.

CARLOS ARENAS “Vivió la vida al máximo y con mucha adrenalina”, diría el epitafio del conductor, a quien le encanta correr en moto.

Escribe tu propio epitafio... Aquí te decimos cómo, no importa tu edad

El miedo de enfrentarnos al inevitable hecho de que algún día moriremos ha frenado en muchos la iniciativa de escribir su propio epitafio. Si decides hacerlo, sigue al pie de la letra los siguientes puntos, a menos que quieras que el tuyo lo elija el propietario de la funeraria o el sepulturero, que ni siquiera te conocieron ni supieron lo que hiciste.

No te permitas cualquier epitafio escrito a la carrera, sin pensar; recuerda que resaltará la importancia y dignidad que tuviste en vida.

Antes de iniciar, piensa también cómo te gustaría que te recordasen, qué camino quisiste seguir y hasta qué punto llegaste; o simplemente resume tu vida, lo que fuiste, lo que hiciste... Lo que llegaste a hacer.

Debe incluir tu nombre y años de nacimiento y muerte; no te preocupes, de poner este último ya se encargarán tus familiares.

Muy importante: si quedas conforme, acuérdate de avisarle a alguien que ya lo escribiste; de lo contrario, de nada habrá servido que te hayas armado de valor.

