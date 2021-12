"A mi hijo lo mataron": Papá de Octavio Ocaña sigue con su investigación

Tal como lo había anunciado, el señor Octavio Pérez se asesoró con abogados e iniciaron una investigación que arrojó lo que siempre consideró como verdad: su hijo no se disparó a sí mismo, como había dicho la policía.

En conferencia de prensa, el papá del inolvidable Benito Rivers estableció:

"Queda formalmente ya dicho que mi hijo no se disparó, eso queda claro y contundente. Me faltan unas pruebitas nada más para poder confirmarlo pero ya ellos saben, de hecho la Fiscalía y la gente, sabemos que mi hijo no se disparó. A mi hijo lo mataron".