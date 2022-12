"A los 12 años consumí cosas prohibidas; de las chelas brinqué a lo que sigue"

La charla con Sabo Romo fue netear; netear desde la humildad, la honestidad, la transparencia, y finalmente, la congruencia.

Cuando llega el éxito de Caifantes y empiezan a ser tan visibles ¿te descontrolaste?

No; me descontrolé antes, básicamente en el 84, cuando comencé a grabar de la mano de Manolo Ortiz y de Taxi, mi primera banda pro con la que grabé mi primer disco, con la que grabé mis primeras canciones escritas por mí.... La época de René León y Ricky Luis.

¿Por qué dejaste esa banda?

No la dejé. Cuando arrancamos con Caifanes yo tocaba en Taxi, con Guillermo y el Séptimo aire pero además palomeaba con Kerigma, con Ritmo Peligroso, con la Kenny... Grababa discos con muchos artistas del pop, producía, hacía la dirección de voz. También hacía disco con Tania Libertad, y arrancamos con Caifanes, yo era como: ¡Ya llegué vieja! ¡Ya me voy, vieja! Al día de hoy sigue siendo así pero más mesurado.

¿Ya se acabó la fiesta?

Yo no paraba: disco, gira, fiesta; disco, gira, fiesta... "¡Sabo, no has dormido en dos días!". "No pasa nada", ¡hasta que pasó! En 2009-2010 me dio un infarto que casi acaba conmigo. No lo logr´´o, pero fue una experiencia que no le deseo a nadie, pero de la que aprendí mucho. La fiesta no se va a acabar nunca pero es diferente. Hace 30 años intercambiábamos ácidos, hoy anti ácidos. Sí cambió, hay mesura.

¿Por qué la supervivencia del rock en tu idioma?

El rock and roll es música que está hecha con fines lúdicos; no tenían que abanderar el Apartheid ni el black power ni otros movimientos sociales y políticos pero lo hizo y no perdió su capacidad y calidad de ser rock and roll. Si no te parece que "La Muralla verde" sea una buena rola pa' echar desma... porque no entiendes qué es la muralla verde y está todo lo que fue y lo que será, si no logras darle una interpretación, lee a Diógenes o a Platón y no estés molestando.

