"A la fecha no me recupero bien": Pedro Sola dice cuánto le costó el error de la mayonesa

Economista de profesión y actor por vocación, Pedro Sola se convirtió en conductor de 'Ventaneando' desde su estreno hace 25 años, sin imaginar que se convertiría en un ídolo de las redes sociales.

El error de decir el nombre de una marca de mayonesa en lugar de la que había pagado la mención dentro de 'Ventaneando' quedó grabado y todo el mundo lo recuerda por ello.

En una entrevista reciente con Aurora Valle, para el programa 'Confesiones' del canal TLnovelas, Pedro Sola recordó lo mucho que le costó aquel legendario error.

"75 mil pesos que me descontaron, de a 5mil a la quincena", confesó finalmente.

"Fue muy vergonzoso para mí porque estás en una empresa donde parte del negocio son los anuncios, las menciones comerciales por la cual nos pagan, en vivo, uno tiene que tener mucho cuidado", agregó.

"De repente me equivoco en el nombre de la mayonesa, no supe qué hacer, la imagen es horrorosa, casi me morí. Pensé que me iban a correr, pero tuve que pagar en abonos; cada quien paga sus errores.

"A la fecha no me recupero bien. De ahí me volví el hombre más famoso de la televisión", celebró el 'Tío Pedrito', un ídolo de la juventud por su carisma y simpatía.

A la distancia, reflexiona: "Es padre hacer programas en vivo, es peligroso, porque uno tiene que estar atento a lo que dice".

Eso sí, Pedro Sola le sacó provecho a su fama por aquel error, y una tercera marca de mayonesa lo contrató para un comercial, y una marca de chicles se burló del asunto en su propio anuncio.

