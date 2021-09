A casi un año del triste adiós… ¡Magda Rodríguez se comunica desde el más allá!

Magda Rodríguez (q.e.p.d.) se comunicó del más allá con su hija, Andrea Escalona, y su hermana, Andrea Rodríguez, el pasado 19 de septiembre; lo hizo a través de la médium colombiana Deseret Tavares.

En entrevista, la actual productora del programa Hoy revela que la pitonisa las buscó para darles un mensaje de su hermana; se encontraron en la Ciudad de México y hablaron con Magda a través de ella. Nos reveló que la desaparecida productora está aprendiendo una técnica para comunicarse con ellas. Por su parte, Andrea Escalona confiesa que, aunque otros videntes la habían buscado para contactarla con su mamá, se había negado.

¿Cómo se dio el contacto con Deseret Tavares para darles el mensaje de Magda? Andrea Rodríguez: Ella nos buscó hace dos semanas. Me dijo: “Quiero ir a México porque quiero platicar con ustedes dos de Magda. Tengo un mensaje”. Fue el domingo pasado que nos juntamos Andrea y yo con ella, y ahí nos dijo muchas cosas.

¿Cómo fue la experiencia? A.R.: Ella pidió una prenda de Magda para conectarse lo mejor posible con ella. Al final de cuentas, tiene este don. Andrea Escalona: Tiene piedras que la ayudan, un aceite... Entra como en trance, se abre un portal de cierto lado y vas sintiendo cómo cambia su manera de hablar; ella es colombiana y empezó a decir “güey”, “cab...”.

¿Qué les dijo Magda? A.R.: Yo lloré desde el minuto cero, que empezó hablar ella, hasta que terminó. A mí me dijo tres cosas: la primera, que vivamos mucho, que seguimos siendo “Las tres mosqueteras” y que disfrutemos la vida, que no todo es trabajar. La segunda, que cuando haya una alerta de algo que no esté bien (de salud), nos atendamos con el doctor, y tercera, que le gusta mucho que usemos la ropa que nos dejó. Al final es creer, y yo creí, la sentí y me sentí más tranquila; a ella la sentí plena y bien. Eso me deja mucho más tranquila, quizá porque ya han pasado 10 meses. A.E.: A mí me dijo que retomara la escritura. El martes en la noche encendí mis velitas, volví a escribir y me fluyó todo superbién, de proyectos que teníamos mi mamá, mi tía y yo, que era escribir un libro o dar conferencias.

Cuando hablaron con Magda, ¿cómo estaba ella? A. E.: Deseret la describía todo el tiempo sonriendo, atacándose de la risa, que se burlaba mucho a veces de nosotras. Cuando me vio llorar me decía: “No llores, todo está bien. Aquí estoy yo contigo y no me he ido”.

¿Magda creía en estos temas como para intentar hablarles de esta manera? A.R.: Por supuesto. Como le dije a ella: la siento cuando me baño, me dice que el agua es un canal de conducción. Yo no la sueño, pero cuando me baño de repente me llegan ideas que sé que son cosas que ella me sopla. También nos dijo Deseret que Magda está tratando de aprender a mover cosas para comunicarse con nosotras, y cuando le estaba contando a Nati (mi hija), de repente se cayó la persiana; ¡no había manera de que se cayera!, y nos quedamos sorprendidas.

¿Les gustaría que ella se comunique con ustedes de esta manera? A.R.: Me encanta que se comunique conmigo de la forma que ella quiera. Si se comunica conmigo por medio de sueños, está bien; por medio de pensamientos que me vienen a la mente, está bien... De la manera que ella quiera, yo feliz de comunicarme con ella.

A.E.: Yo, de preferencia no; de moverme cosas, no. Yo sé meditar y la veo en la noche, en los sueños y le platico cosas, pero eso de que me mueva cosas a mí no me encanta del todo. Si se puede, que sea por medio de sueños, nada más, para que sepa que cada quien tiene su manera.

¿Cómo han soñado a Magda? A.E.: A partir de que transmutó, la he soñado en diferentes momentos. La primera vez que lo hice, me contaba Gali que también la soñaba, y su sueño era muy similar con el mío: era como que Magda no sabía que había muerto. También Paul soñó lo mismo; hubo como etapas. Eso fue al principio, ya luego empecé a soñar que hacíamos una maleta y la veía de diferente manera. Ya las últimas veces es una cuestión de telepatía la cosa que tengo con Magda.

¿Cómo terminó el encuentro? A.R.: Le preguntamos cosas, hasta de las dudas que nosotras tenemos, y se despidió de Andreíta.

¿Qué te dijo? A.E.: Fue raro, porque fue volver a sentirla; estábamos platicando con ella en otra dimensión. Energéticamente sí fue como platicar con la persona en este plano físico; sin el cuerpo, pero sí con su energía.

Después de esta experiencia, ¿se sienten más tranquilas? A.R.: Yo sí; a lo mejor como dice Andreíta, cada una tiene diferentes maneras de procesar. Todo ha sido tan abrupto, que de repente no tienes tiempo para sentarte y pensar en lo que está sucediendo. A mí me ayudan esos momentos donde necesito entender, mandarle bendiciones y agradecerle todo lo que hizo por mí siempre.

Ya otros videntes les habían ofrecido hacerlo, ¿por qué decidieron ir con Deseret? A.E.: Un día, Luz María Doria, amiga productora de nosotras, me buscó y me dijo: “Andrea: igual te contacto con alguien para que platiques con tu mamá”. Le contesté: “No, cuando Magda quiera platicar conmigo, ella va a buscar la manera de que eso ocurra y yo no tengo que hacer nada. El mensaje va a venir a mí a través de una persona”, y nos lo dio el domingo.

