A Yalitza Aparicio ya le gustó exhibir cuerpazo en bikini y muestra nueva FOTO

Aunque ha confesado que antes le daba pena compartir este tipo de fotografías, parece que a Yalitza Aparicio ya le gustó exhibir su cuerpazo en bikini, mientras disfruta de las playas mexicanas.

En recientes días, la actriz nominada al Oscar se destapó y finalmente decidió mostrar gran parte de su cuerpo en bikini. Nunca antes se le había visto así.

Pero ahora, volvió a presumir su cuerpo entero en bikini. Mira:

Anteriormente, Yalitza presumió que disfrutaba de las playas de Oaxaca con sus seres queridos, y primero mostró un poquito de su trasero.

Después, se atrevió a posar de cuerpo entero en traje de baño. Confesó: "Cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas, por comentarios que surgen ...pero siempre hablo de amor propio..y la verdad es que me amo tal como soy. Además, soy la versión más joven, del resto de mi vida. #amorpropio PD. No hemos dejado las tlayudas... en Oaxaca es imposible dejar de comer".