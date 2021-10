A Vanessa Oyarzún 'La Vecina' le llovió sobre mojado: COVID y cáncer de tiroides

Este 2021 ha sido muy fuerte para La Vecina, pues comenzando el año se contagió de COVID-19, y luego fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Afortunadamente, Vanessa Oyarzún no la pasó tan mal, aunque confiesa que sintió temor de que en algún momento pudiera empeorar su situación. Actualmente cuenta con sus dos dosis de vacuna anti-COVID y detalla cuáles son las precauciones que sigue tomando para cuidarse; además, nos dice que ya le extirparon la tiroides y el tumor maligno que tenía.

¿Cuándo te contagiaste de COVID-19? A mediados de enero de este 2021, después de celebrar el Año Nuevo me contagié y estuve tres semanas aislada cumpliendo con la cuarentena obligatoria, hasta que salí negativa a una prueba de COVID.

¿Qué síntomas presentaste? Tuve mucha suerte porque fui asintomática, entonces la enfermedad la tuve muy leve, sólo presenté un poco de pesadez en las piernas, un poco de catarro, y de vez en cuando me daban dolores de cabeza.

Aparte de los medicamentos que te recetó el doctor, ¿cumpliste con alguna alimentación en particular? Todas las mañanas me tomaba en ayunas un jugo verde a base de nopal, limón, piña, jengibre y apio, y ahora se me quedó el hábito. También tomaba mucho té de jengibre caliente para reforzar el sistema inmune. Además, el médico me indicó inyecciones de vitaminas.

¿Te quedó alguna secuela? Después de que superé el contagio, me di cuenta de que me costaba retener la memoria a corto plazo; se me olvidaban las cosas y se me iba la onda muy fuerte. Tenía una memoria como de sartén de teflón, nada se me pegaba. Fue muy duro, porque yo pensé que iba a quedar así, sin recordar, pero gracias a Dios ya volví a la normalidad.

¿Cómo te trataste esa pérdida de memoria? Con el tiempo; he ido prestando más atención y haciendo muchos ejercicios mentales, pero nunca me lo traté con un médico.

¿Cómo viviste esas tres semanas de encierro que pasaste por la cuarentena? Yo me aislé con una amiga porque a ambas nos dio al mismo tiempo. Parecía un león enjaulado, yo me quería como morir, me daban muchas ganas de salir a la calle, pero me la pasaba durmiendo y comiendo, porque me daba muchísimo sueño. Los últimos días ya estaba desesperada, y algo que me ayudó mucho fue la compañía de mi amiga, entonces, cuando nos fastidiábamos hacíamos juntas tiktoks y nos divertíamos. Algo que me preocupó mucho fue que mi mamá, que ya está mayor, se fuera a contagiar, entonces la tenía sola en la casa y eso me preocupaba mucho; afortunadamente tuve muchos amigos y conocidos que fueron solidarios conmigo y me apoyaron en ese sentido; me ayudaron llevándole el súper, comida y visitándola.

¿Qué fue lo más difícil de tener COVID-19? Aislarme por completo, aislarme de mi casa, de mi mamá y de mi mascota. Tener que parar por completo toda la agenda de trabajo. La angustia de no saber lo que va a pasar con tu vida, porque uno lo primero que piensa cuando sale positivo es que te vaya a pasar algo malo. Me la viví preocupada porque mis síntomas no empeoraran o se viera afectada mi respiración. Gracias a Dios me tocó una cepa leve y también actuamos a tiempo.

¿Crees que haber detectado a tiempo el contagio te ayudó? Claro. Yo salí a cenar un sábado con mi amiga y su esposo. Al día siguiente el esposo presenta síntomas, se hace una prueba y sale positivo; como yo había convivido con él, automáticamente comencé a aislarme y cuidarme. A los cinco días me hice una prueba y salí negativa, a los tres días me volví a realizar un examen y salí positiva. Hasta que no salí negativa no volví a casa, porque podía contagiar a mi mamá y ella es una persona de alto riesgo. Tuve la suerte de detectarlo a tiempo y también ser responsable porque actué de inmediato.

¿Qué medidas de precaución estás tomando para evitar un recontagio? Uso siempre cubrebocas y gel antibacterial, trato de solamente convivir con las personas que son estrictamente necesarias, uso siempre sanitizante en el carro y en la casa. Desinfecto todo lo que compro también. Gracias a Dios, hasta el momento mi mamá nunca se ha contagiado, y espero que jamás le dé COVID, es por eso que yo soy el triple de cuidadosa.

¿Ya te vacunaste? Sí, ya tengo las dos dosis de la vacuna Pfizer.

¿Cuando te dio COVID ya sabías que tenías cáncer? No, después de superar el COVID fue que me di cuenta.

¿Cómo vas con el cáncer? Me detectaron cáncer de tiroides; tenía un tumor con un grado maligno de entre 7 a 9.9. Me hicieron una tomografía y se descartó una metástasis. Luego, me realicé una cirugía para sacar el tumor, ahora sólo espero el resultado de la biopsia para ver cuál es el tratamiento que debo seguir.

