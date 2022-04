A Toñita la ignoraron en La Academia pero llega a Televisa por la puerta grande

Toñita saltó a la fama hace 20 años en la primera generación de 'La Academia', y aunque TV Azteca prepara la respectiva celebración, la cantante no estará con ellos, y ya está confirmada para un proyecto importante en Televisa.

Hace unos días, afuera de Televisa, Toñita habló con los reporteros que estaban en la calle. Ahí confirmó que ni siquiera le llamaron para La Academia. “Cuando alguien quiere a alguien, lo llaman desde un comienzo, y a mí en ningún momento me han llamado. No soy relevante para ellos, entonces hay que buscar en los lugares donde sí eres relevante, sí te necesitan y sí te ocupan”.

"Si ellos son los que crearon todo esto y no quieren llamarnos, no es cuestión de nosotros, es cuestión de ellos... Es como cuando la gente te dice ‘Eres una malagradecida’. Y dices: ‘¿Por qué voy a ser una malagradecida?’. Estoy tocando puertas y me las abren, y me voy a ir donde me van a abrir las puertas, no voy a rogar donde no me las abren".