A Mijares y Lucero solo los separan 20 pasos... "Es muy buena vecina"

Lucero habla, se extiende en sus comentarios y cede la palabra a Itatí Cantoral. Luego, la “Soraya Montenegro” hace lo propio, y al final, dejan a Manuel Mijares sin palabras a la hora de evaluar a los participantes que presentan su espectáculo en El retador, programa dominical de las estrellas que se ha convertido en un fenómeno de audiencia sobrepasando los cinco millones de espectadores en cada emisión.

En esta producción de Rubén Galindo, el “Soldado del amor” brilla como juez al lado de su exesposa y de la divertida hija de Roberto Cantoral, quien con sus pícaros comentarios sonroja y pone en aprietos al cantante. Atento y receptivo, el intérprete de El privilegio de amar nos recibió en su camerino para hablar de esta nueva experiencia en televisión y de una vecina muy particular que vive en su mismo edificio.

¿Te consideras un juez bonachón o exigente? Trato de ser parcial, de no distraerme, porque luego te puedes distraer haciendo notas de la actuación que están haciendo. Entonces, más bien procuro enfocarme en ver lo que están logrando en el escenario, trato de ver qué podrían mejorar y cómo mi apreciación los ayudaría. No soy duro, pero sí tengo que ser realista, debo decirles cuando desafinan, y aunque no tenga mucha experiencia en baile o en imitación, trato de ser lo más profesional posible.

¿Cómo ha sido trabajar con Lucero por primera vez en un programa de televisión? Es muy a gusto, tenemos una muy buena relación, incluso hace algunos meses hicimos un concierto streaming en la casa; digo, somos vecinos y siempre nos hemos llevado muy bien.

¿Es buena vecina? Sí, es muy buena vecina, nunca molesta.

¿No es de las que hacen fiestas? No, no hace fiestas ni nada de eso (risas). Además, los niños están felices ahí, de un lado a otro, de elevador a elevador lo que hay son 20 pasos.

¿Cómo ves a Itatí siendo compañera de panel? El papel que está llevando Itatí, de verdad que es fantástico. Yo no la conocía tanto, o sea, la conocía del medio, pero ahora veo que es muy emotiva, muy empática con los concursantes, sus comentarios son muy atinados, y creo que se ha logrado un muy buen equipo de jurados.

Has dicho que las mujeres del show no te dejan hablar… (Risas.) Con Lucero eso es costumbre, es que hablan mucho las dos niñas, entonces, como me ponen a opinar de último, ya ellas lo han dicho todo, por eso voy a poner una queja para que me dejen hablar a mí primero. Es muy ameno escuchar a cada juez, porque quizá podemos ver lo mismo, y el público algo diferente.

Tuviste que operarte la rodilla en medio de las grabaciones del programa, ¿cómo va tu recuperación? Bien, ahí voy, cada vez mejor. Esta es la cuarta operación que me hacen, me pusieron una prótesis porque ya era la cuarta intervención en la misma rodilla; la primea fue en el 73, es que jugaba mucho sóccer y futbol americano. La segunda fue en el 96, la tercera en el 2005, y ahora aproveché para atenderme y poder caminar mejor.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!