A Mariana Ochoa le molesta que las diferencias con los OV7 se hayan hecho públicas 

A días de haber platicado con Lidia, y de que los integrantes de OV7 salieran a declarar individualmente sobre el distanciamiento de la agrupación, también hablamos con Mariana Ochoa, quien, al igual que lo han dicho todos, espera una pronta reconciliación tras los conflictos que se desataron cuando cuatro Integrantes de la banda ícono de los 90 no quisieron renovar su contrato para una gira de conciertos conmemorativa por sus 30 años.

Sin querer ahondar en detalles, más de los que ya había dicho en su canal de YouTube, la cantante, quien fue invitada a conducir en el programa Cuéntamelo ya!, fue firme al decir que no estaba de acuerdo en que los problemas de OV7 se ventilaran públicamente.

Últimamente todos los nombres de los integrantes de OV7 han sido tendencia, ¿cómo te sientes con todo lo que está pasando dentro del grupo? "Subí un video en mis redes sociales, justamente porque no pienso dar más declaraciones al respecto. Simplemente lo dije muy claro y lo repito: están pasando cosas internamente que se tienen que arreglar, entonces, no pienso dar otra declaración.

¿Esperas que todo se solucione y ocurra una pronta reconciliación? "Pues yo espero que suceda.

Como artistas, estos conflictos les afectan, y sobre todo emocionalmente, porque ustedes en OV7 son como hermanos... "Afecta mucho, porque todos hemos cometido errores en diferentes momentos de la historia del grupo, y yo creo que esta situación que se está atravesando es uno más de ellos, pero pues, ¿por qué hacerlo público?, como M’Balia, que sale en una alfombra roja diciendo que sólo se habla con cuatro, y luego Ari llegando a un aeropuerto dice lo mismo. ¿La gente por qué lo tenía que saber?".

¿Te consideras una mujer en sintonía con la paz? "Totalmente. Estoy en una edad en que las cosas se ven desde otra perspectiva; tal vez de chava era más explosiva y rebelde, pero ahora estoy en una edad en la que quiero más armonía y paz, además de que mis hijos se dan cuenta de todo, y yo lo que quiero es darles buen ejemplo y predicarlo.

¿Es parte del ejemplo que le estás dando a tus hijos? "Claro, por eso soy muy cuidadosa con lo que hago.

¿Cuáles son esos valores que le inculcas a tus hijos? "Yo creo que hablar siempre con la verdad. Hay que hablar siempre con la verdad para que se entienda completamente una situación. En las historias cada quien siempre tiene su versión, y para poder juzgar o criticar, siempre hay que saber la versión de todas las partes involucradas.

¿Cómo te has sentido en el rol de conductora en Cuéntamelo ya!? "Me siento como en casa, porque además conozco a la familia Canún desde la escuela, su hermana y yo estudiamos juntas, y muchas veces por las tardes al salir de clase me tocó ir a su casa, salíamos al club, al antro y todo ese tipo de cosas; entonces, desde la última vez que vine de invitada al programa, les dije que tenía un verano muy relajado, y que el día que me quisieran invitar, iba a venir con mucho gusto, porque además me divierto, me gusta la pantalla y conozco a todas las chicas que están en la conducción. Para mí siempre es padre venir a conducir un ratito.

