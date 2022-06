A Lyn May se le soltó la lengua y confirma hijo no reconocido de Vicente Fernández

En 'El Último Rey, el hijo del pueblo', se presentó la presunta relación del Charro de Huentitán con la actriz Patricia Rivera, de la que habría derivado un hijo. Según Lyn May, esa fue la realidad, pues habló recientemente sobre quien fue su amiga.

En entrevista con De primera mano, la vedette dio detalles que podrían incomodar a más de uno:

Paty y yo éramos muy amigas. Después de mí, (Vicente) anduvo con Paty. El tiempo que estuvimos en el Blanquita, ahí nos enamorábamos todos. Yo se lo pasé a Paty, se embarazó y tuvo un hijo de Vicente".

"Fue Vicente el que dijo eso (que no era su hijo) para que su esposa no se enojara, pero el niño sí es De Vicente. Yo soy testigo de que... pues... para que no hablara Paty", dijo mientras Gustavo Adolfo Infante le mencionaba 4 millones de dólares que el charro le habría pagado a la mujer por su silencio.