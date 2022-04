A Laura Bozzo le cambió la cara: Vuelve más bondadosa tras aprender la lección

A Laura Bozzo ya la recibieron con bombo y platillo en Imagen Televisión, luego de un 2021 lleno de polémica, denuncias y hasta ser buscada por la Interpol debido a un problema con sus impuestos. Pero parece que la peruana aprendió la lección y ahora se muestra más bondadosa.

Incluso envía bendiciones a sus detractores, y hasta evita hablar de sus enemigos como Alfredo Adame. Así ocurrió en la entrevista donde Gustavo Adolfo infante le preguntó de todo.

Además, en su cuenta de Instagram, Laura Bozzo escribió: "Gracias a Dios por tanto. A mi público que amo. A los que me odian, bendiciones. A @imagentvmex, vamos con todo y no estaba ni muerta ni derrotada que los golpes no te destruyen solo te transforman".

Hace unos días, TVyNovelas platicó con la presentadora, quien se menciona como uno de los nombres que entrarán a 'La casa de los famosos' de Telemundo, aunque todavía no se confirma.

Al hablar con Laura, nos contó que ha cometido errores pero busca seguir y ayudar a la gente. "Creo que soy una persona como cualquier ser humano que ha cometido errores, y he sido responsable en delegar cosas que tenía que haber visto personalmente, y que por eso me ha pasado lo que me ha pasado, por eso perdí todo lo que perdí y me robaron todo lo que pudieron, pero Dios me ha dado la oportunidad de volver, de regresar a lo que sé y amo hacer gracias a mi talento y a mi deseo de ayudar a la gente.

Sin duda, de los errores se aprende… "Así es, los golpes de la vida, lo que he sufrido y llorado, todo eso me ha servido para aprender mi lección; a veces los golpes se requieren para madurar, crecer, evaluar, cambiar y volver a hacer las cosas, pero bien hechas. Considero que todo lo que sufrido ha sido un gran aprendizaje del cual he sacado muy buenas lecciones, pero es hora de madurar y de tomar las cosas bajo mi responsabilidad y no estar firmando ni delegando nada.

¿Tu situación económica ha mejorado? "He estado viviendo de los alquileres de mis padres en Perú, pero ya estoy trabajando; he firmado contratos, y lo primero que quiero hacer es terminar con todos los pendientes de deudas y de lo que sea, y de ahí sigue aprender mi lección de ser más responsable y más madura a la hora de comprar cosas. No quiero una sola deuda más en mi vida.