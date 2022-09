A Karyme Lozano el cáncer le arrancó a su mami en un mes

Luego de ausentarse ocho años de las telenovelas para disfrutar en Estados Unidos a su familia, Karyme Lozano reapareció en el género con Mi secreto, producción de Carlos Moreno. Este regreso le permite no sólo hacer lo que más ama, que es actuar; pudo, además, estar con su mamá, Lucía Virginia Carreño García, en sus últimos meses de vida, y acompañarla en su último suspiro, ocurrido el pasado 24 de agosto.

¿Cómo te has sentido en tu regreso a las telenovelas? Muy contenta, agradecida y bendecida. Ha sido como un dulce amargo, porque mi mamá recién falleció, entonces ha sido muy difícil… (llora). Estoy tranquila porque mi mamá siempre amó que yo actuara en telenovelas. Este regreso sirvió para dedicarle mi trabajo.

De alguna forma se acomodaron las cosas para que pudieras darle esa satisfacción… Sí; sé que Dios me trajo a México para que pudiera estar con ella estos últimos meses, para disfrutarla… Ella estaba feliz de que yo actuara en esta telenovela, y sé que está conmigo aquí, que está orgullosa en la mejor butaca que es conmigo, en mi corazón.

Es importante poner atención a las señales que nos manda Dios y la vida… Así es, porque él me trajo a México, literal. Dios es grande. Yo pensé que el propósito de que venir era sólo por la telenovela, pero no, era estar con mi madre, y Dios me está consintiendo al permitirme hacer lo que amo (actuar), como un bálsamo para mi corazón, pero, realmente, el propósito por el que Dios me trajo a México fue para estar con ella.

“HACE 12 AÑOS VI EXPIRAR A MI PAPÁ, Y AHORA TAMBIÉN A MI MAMÁ”

Y cumpliste ese propósito… Sí, hay que estar abiertos a las señales, a lo que Dios tiene para nosotros. Aveces no entendemos por qué pasan ciertas cosas, no es fácil comprender, pero Dios nos va indicando el camino, hay que tener confianza en él porque es toda sabiduría.

Precisamente cuando te alejaste de las telenovelas fue cuando murió tu papá… Sí, Dios me ha puesto en el camino, en su momento, para estar con mi papá. Hace 12 años falleció y yo disfruté con él sus últimas semanas, lo vi expirar, y ahora a mi mamá también, estuve los últimos meses con ella, Dios me puso con ellos en esos últimos momentos por algo.

¿De qué falleció tu mami? Padecía muchas cosas, pero lo último fue cáncer de páncreas. Todo fue muy rápido: le avisaron (de la enfermedad) y en un mes se fue.

¿Siempre fuiste cercana a ella? Sí, mucho; fuimos las mejores amigas, pasamos momentos muy padres... Al final, la telenovela me ha ayudado mucho a sobrellevar la situación, por eso digo que ha sido como un dulce amargo, dulce porque he podido estar en esta telenovela, disfrutar lo que amo y me apasiona, con un personaje tan hermoso que es Daniela.

El esposo de Karyme Lozano, Michael Domingo, acompañó a la actriz en la presentación de Mi secreto. La protagonista de Tres mujeres y Niña amada mía desmintió que él haya sido una de las razones de su alejamiento de las telenovelas. “Fueron puras mentiras; él siempre me ha apoyado al cien en mi carrera, sabe que me encanta, que me apasiona, y como buen americano, es cero celoso”, explicó. Cabe destacar que la pareja ha formado una hermosa familia, luego de que en 2018 decidieron adoptar a Mateo y Ana Lucía.

