A Juan Gabriel le salieron más hijos biológicos y uno de ellos era su adoración

Hace 3 semanas, Jesús Salas ex mánager y amigo personal de Juan Gabriel, contó a la prensa sobre la existencia de más hijos biológicos del Divo de Juárez, solo que ni siquiera él sabe dónde encontrarlos.

"Ellos no aparecen. Yo lo sé porque pues éramos amigos íntimos y me enteraba, pero nunca han aparecido, nunca han molestado y pues qué bueno, ¿verdad? Para evitarnos más situaciones, (...) sé que existen pero nunca han aparecido”, dijo el tío de los hijos reconocidos por el artista.

Así que esta semana, cuando la prensa acudió a platicar con Dulce, la cantante, ella no se mostró sorprendida, pues confesó que Juan Gabriel le platicó sobre la existencia de estos dos hijos más.

“¿Ya ven? Hay un niñito muy chiquito y hay uno muy grandote que es médico, que además era el orgullo de Alberto, su gran orgullo; ese nunca va a salir porque a él no le interesa, es un muchacho triunfador, lo heredaron en viva, era el gran orgullo de su padre y es un muchacho guapísimo. (...) Tenía fotos de sus hijos y los traía en el celular pero desafortundamente me robaron el teléfono".

Dulce resaltó: "A mí él (Juan Gabriel) me platicaba, él me contaba. Sé que hay una criaturita, sé que hay otro que tuvo con una muchacha en Estados Unidos, de ese no se sabe tampoco nada y quién sabe cuantos haya, ¿verdad?”.

Dijo que a los hijos desaparecidos “No les interesa la fama; si les fueran a dar mucho dinero, a lo mejor sí, pero si no para qué van a quebrar su privacidad”,

Eso sí, recordó que Juan Gabriel le propuso irse a vivir con él para formar una familia: "Quería que me fuera a vivir con él, me decía: ‘Vente a vivir conmigo, a lo mejor ya traía la maña a Santa Fe o a Miami, ‘te regalo la casa para que criemos a los niños juntos’. Le dije: ‘No me puedo ir, estoy casada’. ‘Vente con tu hija’, decía él, para que los niños crezcan juntos, siempre que venía me buscaba para juntarnos y ser mamás de los niños".

