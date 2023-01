A Gloria Trevi le picaron la cresta y ahora saldrá a pelear

Gloria Trevi no considera que el actual proceso que atraviesa por la demanda que enfrenta en Estados Unidos sea una tormenta.

La cantante explica que a diferencia de las anteriores veces que ha enfrentado acusaciones similares, ahora se siente mucho m{as tranquila por esta razón:

"Me enfoco en las cosas que tienen que ver con mi espectáculo y mi música, las cosas legales se las dejo a las autoridades y a Dios, porque Dios, siempre lo he dicho, es mi abogado".

Gloria Trevi comenzó su gira 2023 con un concierto en el Auditorio Nacional y antes del show ofreció una conferencia en la que declaró:

"Yo soy como los gallos, cuando me pican la cresta, salgo a pelear".

Trevi también está lista para su bioserie, que será producida por Carla Estrada y en la cual, adelantó, no se habla mal de nadie.

"Algunas personas creen que se va hablar de ellas porque ellas hablaron mal de mí. Entonces, para desenmascararlas yo tendría que desenmascarar muchas cosas pero no me interesa hablar de su vida, me interesa hablar de mi vida".

En ese sentido, también se refirió a las afectaciones que ha sufrido por la nueva demanda que tiene en Estados Unidos.

"Las personas que insisten en esos temas no se dan cuenta que no solamente afectan mi imagen, sino que afectan a muchas personas que con este trabajo (iluminadores, bailarines, escenógrafos) llevan sustento y alegría a sus familias".

