A Geraldine Bazán se le escapa un "me gusta" en publicación sobre crisis de Gabriel e Irina

Uno de los escándalos más sonados fue el que involucraba a Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva, cuando el galán comenzaba su romance con la actriz de origen ruso. Después de comprometerse y posponer su boda, la parejita enfrenta rumores y la madre de las hijas del actor no se pudo quedar indiferente.

Y es que el programa Chisme no like aseguró que Irina Baeva ha estado muy cerca de actor Britt George, alimentando los rumores de una presunta crisis entre la actriz y Gabriel Soto.

En Instagram, el programa de Elisa Beristain y Javier Ceriani celebraba que varios medios retomaron la noticia pero encontraron un "Me Gusta" de la cuenta oficial de Geraldine Bazán.

Al darle "me gusta", se podría inferir que Geraldine está al tanto de los rumores y permanece como espectadora a lo que el tiempo confirmará. ¿Será que Gabriel e Irina sí tienen problemas y se cancelará su boda?

El hecho es que la ex de Soto borró su "me gusta", pero Javier Ceriani ya había confirmado que era la cuenta de la actriz.

Mientras tanto, ni Gabriel ni Irina han sido claros sobre su situación actual, aunque reaparecieron muy cariñosos. Sin embargo, lo hicieron para un comercial de una empresa de calzado.

Infidelidad y pistas.

El tiempo convirtió a Irina y Gabriel en una de las parejas más románticas del medio, pero el inicio de su relación estuvo lleno de escándalo. Fue Geraldine Bazán quien confirmó que su entonces pareja le fue infiel con Baeva y que él le dijo: "Es sólo un consuelo, la veo de vez en cuando”.

Por su parte, Irina Baeva compartió su postura: "La verdad absoluta nadie la tiene...Si en este momento dicha situación me señala como ‘la mala del cuento’, con la frente en alto se acepta, sin culpar a terceros. Confío plenamente en que el tiempo y la vida pondrán las cosas en su lugar sin necesidad de ser etiquetada como la víctima o el verdugo. Yo me enamoré de un hombre separado quien con honestidad me dijo que lo único que lo unía con su pareja, con su ex pareja, era un papel. Por eso ambos decidimos iniciar una relación”.

En tanto, Gabriel Soto aseguró que Geraldine ocultaba detalles. Entre sus declaraciones, destaca: "Los platos sucios se lavan en casa. Es su versión, muy respetable; pero evidentemente no da algunos detalles que creo que a su conveniencia no los da".

Sin embargo, Geraldine compartió una tras otra, las pistas que le hicieron ver que lo que hacía el papá de sus hijas. Bazán y Soto se divorciaron en 2018.



