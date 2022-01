A Andrés García le urge encontrar sangre de su tipo

Andrés García tiene el tipo de sangre que se conoce como de “donante universal”. A sus 80 años de edad, esta característica se ha convertido en una ironía ya que padece una enfermedad en la que su médula espinal destruye los glóbulos rojos.

El actor requiere, por tanto, una transfusión sanguínea que resuelva, por lo menos durante un tiempo, esta enfermedad. “Estamos en el proceso de conseguir la sangre porque es muy rara; yo tengo O negativa, que significa que le puedo donar al que sea; pero yo solamente puedo recibir de ese mismo tipo de sangre”.

En una entrevista con el programa ‘Hoy’, Andrés García contó que desde hace cinco años tiene ciertos padecimientos que lo aquejan constantemente. “He vivido una vida intensa y no me arrepiento, la he vivido; vivir es disfrutar, sufrir y respirar la vida”, dice el actor, que se convirtió en leyenda del cine mexicano en la década de los sesenta y setenta, con películas como ‘Chanoc’, ‘Pedro Navajas’ y ‘Tintorera’.

Acompañado de su pareja Margarita Portillo, Andrés García se mostró optimista respecto a su enfermedad y sobre sus dolencias en la espalda.

“Yo tengo un problema en la espalda desde hace cinco años, que me pusieron diez tornillos. Yo me esperé mucho tiempo para operarme, todos los médicos me lo decían y yo no quise hacer caso; ahora estoy pagando el precio”.

Margarita Portillo explicó que la transfusión sanguínea se complicó por varias razones ajenas a Andrés y a sus médicos.

“Un médico nos está ayudando a conseguir la sangre pero se travesó la pandemia y luego el fin de año”, contó.