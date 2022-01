A 9 años del avionazo de Jenni, los familiares de las víctimas no han recibido nada de los Rivera

Los irregulares manejos de la empresa que administra el patrimonio artístico y personal de Jenni Rivera y el poco tacto con que se conducen los hermanos de la Diva de la banda han impedido también resolver, conforme a la ley, la indemnización para los deudos de los colaboradores que fallecieron con la cantante el 9 de diciembre de 2012.

En entrevista, Cristina Sánchez, hermana de Gigi (maquillista), y Alba Cristian, viuda de Mario Macías (abogado), confiesan que a nueve años de la tragedia no han recibido un solo peso; por el contrario, han sido ignorados por Rosie y Juan, por lo que buscarán solucionar el pendiente con Jacqie Rivera, nueva CEO de Jenni Rivera Enterprises.

¿La familia Rivera ha ignorado sus peticiones de indemnización?

CRISTINA SÁNCHEZ: Así es. Los Rivera han ignorado a todas las familias del equipo de Jenni, y que hacía posible todo lo que era ella artísticamente.

¿Han recibido algún apoyo económico? Ninguno; ni yo ni mi familia ni nadie. Cuando ocurrió el accidente recibimos apoyo de artistas como Espinoza Paz y Banda El Recodo para gastos, como el boleto de avión para viajar a Monterrey y con la cremación del cuerpo de mi hermano, porque los Rivera ni de los gastos funerarios se preocuparon.

“ROSIE NUNCA QUISO HABLAR CON NOSOTROS”

¿Cuál fue el trato de Rosie Rivera con ustedes?

ALBA CRISTIAN: Ella es muy grosera, nunca quiso hablar con nosotros. En lo personal, me da gusto lo que le está sucediendo, que todo mundo la tilde de ratera, porque es muy mala persona, nunca nos ayudó; literal, les valimos, nunca nos dieron una liquidación.

¿Te gustaría hablar del problema con Jacqie? CS: Sí, me gustaría hablar con ella, decirle que no nos olvide. No es justo que nosotros tuvimos los muertos y ellos se llevan los beneficios, los homenajes, y de nuestros familiares, ¿quién se acuerda? Mi hermano figuró en la bioserie, legalmente se nos debió pedir permiso ya que obtuvieron ganancias de eso.

