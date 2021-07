A 4 meses de la muerte de Cepillín, su hijo confiesa: “¡Hay días que no podemos dejar de llorar!”

Cuatro meses han pasado del fallecimiento de Ricardo González “Cepillín”, y su hijo Ricardo Jr. “Cepi” nos confiesa que el duelo no ha sido fácil. Sin embargo, él y sus hijos, Cepillín Jr. y Eddy, han decidido continuar con el legado del Payasito de la Tele honrando su recuerdo: estrenarán un tema inédito dedicado al mejor abuelo y padre.

Continúas con el legado artístico de tu papá… "Así es. Considero que si mis hijos y yo no continuamos con la hermosa carrera que mi padre construyó durante 50 años, la regaríamos, estaríamos tirando todo a la basura. En cambio, con nuestro trabajo podemos mantener vivo su legado durante 50 años más. Ahora precisamente estamos muy contentos porque estrenamos una nueva canción, se llama Abuelito, y tiene algunos audios que rescatamos de un tema grabado por mi papá en 1999, pero se quedó guardado en el baúl porque nunca se publicó. El 28 de agosto es el Día de los Abuelos, y queremos que las familias latinoamericanas le canten a sus abuelitos y los gocen, porque no sabemos cuánto tiempo más los tendrán a su lado.

Aparte de este tema, ¿hay más? "Sí, mi papá grabó un disco completo; tenemos 11 canciones inéditas que iremos presentando. La idea es sacar una cada seis u ocho meses. Es aún muy reciente su fallecimiento, ¿cómo viven su ausencia? "Hay días que nos pega muy duro y no podemos dejar de llorar; un día yo me siento más tranquilo y mi mamá más cabizbaja, entonces me toca levantarle el ánimo, pero aquí seguimos, echándole ganas.

Debe ser muy duro subir al escenario sin tu papá… "Estar en un escenario me reconforta, pero al mismo tiempo sí es muy difícil porque sabemos que él ya no está aquí. Es complicado, porque fueron 35 años trabajando a su lado; siento su ausencia física, pero se me enchina la piel con cada canción que interpreto, siento que está a mi lado. Lo que me ha ayudado es que ahora me acompañan mis hijos.

¿Cómo los ha recibido el público en sus presentaciones? "Increíble. Al inicio del show se presenta un video de todo lo que fue el último año de vida de mi padre, en el que él decía que ya se iba, tenía un presentimiento de que partiría. Mi esposa hizo ese video y la gente ha quedado impactada. También les gusta mucho la canción que interpreto: ¿Dónde está papá? Al instante les pega a todos, y luego aparece el holograma de Cepillín cantando El bosque de la china, y después entra mi hijo Ricardo…

Ricardo es muy parecido a su abuelo… "¡Sí! Mucha gente nos lo ha dicho y él está orgulloso, es el más feliz. El público queda impactado con el parecido; es como viajar en una máquina del tiempo y ver a Cepillín de joven, cuando llegó a la Ciudad de México.

