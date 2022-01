A 25 años de la boda de Lucero y Mijares: Siguen inseparables y su hija les roba cámara

Este 18 de enero se cumplieron 25 años de la inolvidable boda entre Lucero y Mijares, y aunque ya no son pareja, han hecho un gran equipo para apoyar a su hija en sus sueños respecto a la música, además de que ellos son tan amigos, que ya hasta hacen gira musical juntos.

Fue el 18 de enero de 1997 cuando las vidas de los cantantes se unieron en una boda televisada que se convirtió en todo un suceso como si se tratara de una ceremonia de la realeza británica.

Todos querían ver cómo ‘La novia de América’ llegaba al altar, por lo que se convirtió en lo más visto de 1997, con una cifra histórica de 52 puntos de rating.

Por eso, se especuló que solo se trataba de un negocio con Televisa y que el matrimonio era arreglado, pero Lucero ya se encargó de desmentir esa versión en un podcast que publicó en agosto de 2020.

“Ha habido muchas especulaciones alrededor de esto (…) Fue muy comentado el tema de que la boda se pudiera ver en la televisión. De hecho, fue una de las primeras bodas que se televisaron, me refiero al mundo de la música hispana; estábamos acostumbrados a ver bodas de la realeza, de otros artistas en otras partes del mundo, pero en el mundo hispano no se usaba tanto”.

Contó que fue idea de Emilio Azcárraga Milmo, conocido como ‘El Tigre’, el televisar la boda. “Me dijo: ‘No se puede invitar a todas las personas que quisiéramos verte, que quisiéramos que te vieran el día tan importante en tu vida, pero nos gustaría mucho poderlo transmitir en la televisión”.

En plena pandemia, Lucero y Mijares cantaron juntos, y ella sacó del armario su emblemático vestido de novia.

Y es tan buena su relación, que para gusto de sus fans, tienen una gira musical llamada 'Hasta que se nos hizo'.

De este matrimonio nacieron José Manuel y Lucerito, quien nació el 2 de febrero de 2005.

Es común que los hijos de grandes estrellas no brillen ni hereden el talento de sus padres, pero eso no ocurrió con Lucero Mijares Hogaza. La hija de Lucero y Mijares ha brillado en los escenarios con sus padres, quienes la han invitado por el mero gusto de cantar con ella, y no porque la quieran lanzar como cantante.

Sin embargo, los fans ya esperan que Lucerito algún día debute como lo hicieron sus padres, y así conquistar a las nuevas generaciones. Junto a su papá ya hasta protagonizó un comercial y han lanzado sencillo, pero la jovencita todavía no se lanza a la industria como solista, oficialmente.



