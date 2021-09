A 2 años del triste adiós a su hija, Rocío Sánchez Azuara: "El dolor siempre estará presente"

Rocío Sánchez Azuara ya ha derramado muchas lágrimas por la muerte de su hija Daniela, quien falleció el 23 de septiembre de 2019 debido a complicaciones relacionadas con el lupus eritematoso sistémico. Y no es que ahora haya dejado de llorar, pues lo sigue haciendo pero, aclara, de otra manera, con resignación y con la idea de que fue la mejor madre en un difícil proceso que le dejó grandes lecciones.

Ahora, con su programa Rocío a tu lado, transmitido por Imagen Televisión, la periodista disfruta el éxito mientras pasa la página al dolor para enfocarse en una nueva vida que incluye la posibilidad de conocer muchos destinos que anhela y la idea de encontrar al príncipe azul que se enamore de su realidad y no de quien aparece en la pantalla maquillada y con tacones.

A dos años del fallecimiento de tu hija Daniela, ¿cómo te sientes actualmente? Es algo que no se quita ni se va a quitar. Ni siquiera hay un nombre para eso, o sea, si me quedo sin marido me quedo viuda, si me quedo sin papás me dicen huérfana, pero si me quedo sin una hija físicamente no hay un nombre asignado. Yo sé que el dolor siempre va a estar presente, pero tengo que vivir el proceso, y el proceso lo vivo todos los días. Todos los días le dedico el programa a mi hija y a mi madre, porque mi mamá se fue en noviembre del año pasado, entonces, mi madre era mi fan número uno, y mi hija era una guerrera que al final sabía quién era Rocío Sánchez Azuara.

¿Cómo va el tema de la fundación en honor a Daniela? Está la fundación, existe desde hace mucho tiempo, se llama Anaer, se creó desde que Daniela fue diagnosticada a los 12 años; no fue mi idea, fue idea de su médico, que es el doctor Raúl Gutiérrez Suárez, y esta fundación no sólo es para niños, jóvenes y adultos con enfermedades como el lupus, sino enfermedades de tipo reumatoide. Y la fundación existe, simplemente los recursos son los que no terminan de llegar; tratamos y recibimos ayuda en algún momento de Fundación Azteca, fue importante, pero ninguna ayuda es suficiente para este tipo de padecimientos; puedes sobrellevar la enfermedad, y depende de la calidad de vida que tengas, es como se va comportando. Mi hija logró sobrevivir 20 años, y pensamos, porque nunca perdimos la fe, que un milagro iba a suceder.

¿Te volviste más vulnerable con tantos duelos? No más vulnerable, porque siempre he sido muy chillona, yo siempre he sido una persona que expresa lo que siente, porque de donde vengo, la vida es así. Yo nací en la Huasteca Potosina, con gente muy simple, mi escuela no era privada, mi educación fue en escuelas públicas, y lo que se vive en la Huasteca es amor puro, pero también miseria, y aprendes a vivir y a lidiar con eso, entonces, siempre estuvo la necesidad presente, no en casa, porque yo tenía lo indispensable para vivir, un par de zapatos, mi uniforme, la comida necesaria, muchos libros. La comunidad de la que me rodeé es gente con el alma muy pura, gente buena, gente que donde te agarraba la hora de la comida, ahí podías comer. Por eso esa sensibilidad siempre ha existido en mí; yo soy vulnerable hasta viendo a un perrito en la calle en mal estado, cosas que la gente pueda ver ridículas.

La gente también podría pensar que eres muy fuerte… Soy fuerte. Creo que soy una mujer fuerte, he vivido cosas muy duras que las personas muy cercanas se preguntan cómo no he caído en las drogas. Pero nunca en mi vida he fumado un cigarro de marihuana, sé a qué huele, la sé identificar, por supuesto. Siempre he tenido los objetivos claros, y sí, tengo un carácter fuerte, una mirada fuerte, que trato de bajarla porque la gente se queda viéndome con miedo, pero no soy una persona agresiva. No me meto con nadie y no permito que nadie me falte el respeto.

