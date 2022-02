A 10 años de 'La CQ' ¿Beto y Monche todavía son amigos?

Monche y Beto era inseparables en “La CQ”. Pero no sólo en la serie de televisión que los hizo famosos hace diez años, sino que lo era incluso desde antes de que se convirtieron en parte de su elenco.

Harold Azuara, quien interpretó a Monche, y Benny Emmanuel, quien era Beto, estudiaban juntos en la preparatoria justo en la época de mayor popularidad de La CQ, de modo que se convirtieron en mejores amigos en la escuela y en el trabajo.

De cierto modo, Harold se convirtió en el hermano que Benny no había tenido. “Soy hijo único y cuando era chiquito a veces me daban ganas de tener un hermanito porque me sentía aburrido”, contó Benny durante una fiesta de cumpleaños que le realizaron en el set de La CQ, cuando cumplió 18 años.

Las aventuras de Monche y Beto en el programa de televisión son hoy de las más recordadas ya que formaron una típica pareja de comedia: uno era el torpe de buenos sentimientos mientras que el otro era el estudiante brillante pero poco hábil para las relaciones.

Cuando 'La CQ' terminó, cada uno tomó su rumbo. Harold se convirtió en gamer y músico. Hoy tiene su canal de YouTube en el que comparte sus canciones bajo el nombre de Hammilton Bakerr.

Por su parte Benny persiguió el sueño de la actuación, sobre todo enfocado en el cine, en donde participó en De la infancia, película por la que ganó el Ariel a Artista Revelación en 2019.

Pese a que actualmente sus carreras los han distanciado, Harold y Benny siguen en contacto y se consideran “mejores amigos”. A través de Twitter, se mandan mensajes públicos para compartir fotos e incluso capturas de pantalla de sus conversaciones personales.

Recuerdan, sobre todo, lo que vivieron en aquellos años de 'La CQ'. Por ejemplo, cuentan que en la secundaria a la que asistían, los trataban de manera especial por ser actores que aparecían en televisión pero que al pasar a la preparatoria las cosas cambiaron.

Lo que no ha cambiado desde entonces es su amistad a la que consideran lo más valioso que les ha dado su carrera como artistas.