70 años de Las Estrellas: Qué fue de Gina Montes, la icónica vedette de 'La Carabina de Ambrosio'

Dentro de los momentos icónicos de los 70 años de Las Estrellas, cómo olvidar cuando Gina Montes acaparaba la pantalla chica para bailar en el exitoso programa de comedia 'La Carabina de Ambrosio'.

Es parte de la cultura popular el baile de Gina a ritmo de la famosa canción llamada ‘Quartz’, interpretada por un grupo europeo del mismo nombre.

De origen brasileño y el atractivo visual del show, Gina robaba cámara en los números musicales y como asistente de Beto ‘El Boticario’.

Pero a mitad de los años 80, época en la que desapareció el programa, de Gina Montes no se volvió a saber nada.

Pero hace poco reapareció para contar que se fue a vivir a Nueva York, donde trabajó como bordadora, chofer y limpiadora de casas. El mito decía que estaba secuestrada, por lo que reapareció en el programa 'Hoy' para dementir tal historia.

Cuando estaba embarazada en Nueva York, tuvo complicaciones que le impedían viajar de vuelta a México, o de lo contrario, podría perder a su bebé. Así que tuvo que tomar una decisión... Y se quedó allá.

"Mi carrera era todo para mí. Fue muy difícil, muy doloroso dejar todo atrás. No me arrepiento, lloro porque extraño mi público, las luces, el escenario, es parte de mi raíz. Pero al mismo tiempo no hay arrepentimiento porque tengo una hija tan maravillosa, bella que tiene 25 años ahora, es inteligente, me ha dado satisfacciones", dijo Gina en 2020.

"Al yo no poder ir (de vuelta a México), perdí mi permiso de trabajo. Y digo, bueno, así es. Aprendí que no se puede tener todo en la vida", dijo la famosa vedette.



