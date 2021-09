70 años de Las Estrellas: Galilea Montijo bailó en silla de ruedas en 'Bailando por un sueño'

Cómo olvidar cuando hace más de 15 años la televisión mexicana se paralizaba con el reality 'Bailando por un sueño', cuya primera edición ganó Latin Lover.

Pero para la segunda edición, transmitida a finales de 2005, y que ganó Alessandra Rosaldo, entre los muchos famosos que participaron estaba Galilea Montijo, quien no tenía mucho tiempo de haber aparecido en Big Brother VIP.

La presentadora actualmente lidera el casting 'Las estrellas bailan en Hoy', donde en su primera edición muchos concursantes se quejaron de que los ensayos eran extenuantes y las coreografías con cargadas eran muy complicadas.

Sin embargo, cuando Galilea participó, no tiró la toalla y ni con una lesión en el pie dejó de bailar.

Con motivo de la celebración de los 70 años de Las Estrellas, en el programa 'Hoy' recordaron el éxito de 'Bailando por un sueño', y Galilea Montijo recordó:

"La gente nos salvaba y nos salvaba. Me acuerdo que los chicos de paralímpicos me enseñaron a mover la silla, es puro abdomen... no, es una friega lo del baile".